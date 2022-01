Unos, que no es recesión; otros que sí. ¿La realidad? Que la pandemia no deja crecer

Ante la publicación de datos del Inegi sobre los datos del PIB, se ha desatado un debate sobre si México pasa o no por una recesión económica. Lo cierto, es que en el segundo semestre de 2021 la economía se vio afectada debido a las nuevas variantes Delta y Ómicron, las cuales también presionaron a una inflación mayor, no sólo a nivel nacional, sino en todo el mundo.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- La economía mexicana registró su segunda caída consecutiva en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el último trimestre del 2021 al colocarse en un -0.1 por ciento, frente al periodo anterior, el cual tuvo una reducción de 0.4 por ciento, mostraron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El retroceso del cuarto trimestre se explicaría por la caída en las actividades terciarias o de servicios (-0.7 por ciento), que opacaron los crecimientos del 0.3 por ciento y el 0.4 por ciento observados en las actividades primarias y secundarias, respectivamente.

A pesar de lo anterior, el PIB del cuarto trimestre creció un 1 por ciento en comparación interanual, respaldado por los incrementos del 4.8 por ciento en actividades primarias, del 1.6 por ciento en actividades secundarias y del modesto 0.1 por ciento en actividades terciarias. El Inegi, a cargo de Graciela Márquez Colin, dio cuenta además de la segunda contracción trimestral consecutiva en el sector de los servicios, pues en la primera (periodo de julio a septiembre) ya había bajado un 0.3 por ciento.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

En la última reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), los integrantes de la Junta de Gobierno del banco central advirtieron que la contracción de los servicios reflejaba parcialmente el impacto de la nueva regulación para la subcontratación laboral.

Luego de la publicación de los datos, se comenzó a difundir la información hablando sobre que México está experimentando una “recesión técnica”. Que México experimente una recesión se traduce a una reducción de la actividad económica, lo cual se reflejó en la contracción de las actividades terciarias o de los servicios. Al mismo tiempo, esta problemática implicaría una reducción en el consumo, las inversiones y el empleo.

Es importante contextualizar el desempeño de la economía mexicana durante el segundo semestre del 2021, el cual se caracterizó por la salida del empleo por outsourcing, por los contagios de Delta y después la cautela y especulación ante Ómicron, disrupciones en las cadenas de suministro y una elevada inflación (la cual llevó a las autoridades a subir la tasa de interés hasta el 5.5 por ciento).

Sin embargo, el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, explicó que en realidad lo que se observa por ahora es una “recesión mediática”, pues para que un país entre en recesión deben existir al menos tres factores que determinen ésta. El economista consideró que si bien algunas definiciones muestran que una recesión económica se da luego de dos contracciones consecutivas del PIB –que sería un indicador de durabilidad–, los otros dos factores a considerar son la profundidad y difusión, por lo que por ahora sólo se tiene uno de tres componentes.

En ese sentido, Heat detalló que en el término de “profundidad”, se debe observar una caída significativa, y anotó que

“la medición del PIB es mediante la inferencia estadística, por lo que tiene cierto grado de error estadístico. Una tasa de -0.1 por ciento no es estadísticamente diferente a cero”.

En el caso de la difusión, el miembro de Banxico informó que la caída debe verse reflejada de manera general y no sólo en algún sector, al mismo tiempo, que debe estar repercutiendo en el mercado laboral.

Partiendo de esto, Heat aclaró que la caída del PIB sólo se reflejó en los servicios, mientras que las actividades industriales crecieron, aunque lo hicieron de forma mínima, aunado a ello, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Inegi han mostrado que el desempleo sigue reduciéndose, desde la economía formal como en la informalidad.

“No significa que sí o no, sino falta más observaciones y análisis. Ahora, independientemente de colgarle la etiqueta de recesión o no, prevalece un problema de falta de crecimiento”, determinó el subgobernador.

Difusión: la caída en la actividad económica debe ser generalizada y no concentrado en pocos sectores. De ser una caída que en adición a la actividad económica debe también afectar al mercado laboral. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) January 31, 2022

Por su parte, Banco Base dio a conocer que si bien el término de recesión en México aún no se confirma, es un hecho que la economía nacional está estancada desde mitad del año anterior. Sobre la misma línea, la directora de análisis, Gabriela Siller Pagaza, explicó que esta variación anual negativa confirma que México cayó en la llamada recuperación en forma de “W”, o doble recesión.

Y agregó que la alta inflación del 2021 y la caída del PIB en la segunda parte del año sugieren que la economía mexicana podría entrar en una “estanflación” (contracción de estancamiento e inflación), “situación que no se veía en México desde la década de 1980”.

“Hay muchas preguntas de si México está o no en recesión, pero más allá de las definiciones hay que ver que es evidente el estancamiento económico con dos caídas trimestrales al hilo en el PIB, y con la posibilidad de que esto se extienda en el primer trimestre del 2022, en donde de por sí se espera un crecimiento bastante bajo para todo el año. ¿Qué implicaría que el Comité de Fechados de Ciclos económicos diga que estamos en recesión?, pues eso no cambia las cifras, sólo lo haría oficial, pero el estancamiento económico es evidente”, dijo la especialista a SinEmbargo.

La lenta recuperación se debe a:

1) México venía en declive desde finales de 2018

2) No hubo estímulos fiscales

3) Disrupciones en cadenas de suministro

4) Cautela por covid

5) Gobernanza: inseguridad e incertidumbre por pol. económica

6) Reformas que han frenado el crecimiento — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) January 31, 2022

Sobre la recuperación en “W”, es un fenómeno caracterizado por una trayectoria en el crecimiento anual del PIB de una economía, a la cual le sigue una fuerte caída. Esto sería el reflejo del comportamiento previo a 2020, más la crisis que se desató por el coronavirus.

Sin embargo, luego siguió una recuperación, que correspondería a lo vivido a finales de 2020 con la llegada de las vacunas, y por ende la primera mitad de 2021), pero después vuelve a desplomarse estrepitosamente, que sería por lo que algunos están indicando un periodo de recesión en la segunda mitad de 2021.

El economista Pedro Tello Villagrán dijo en su cuenta de Twitter que más allá de definir o no si México experimenta una recesión económica, las familias continuarán afectados por los precios altísimos derivados de la inflación, al mismo tiempo que “a los jóvenes les seguirá perjudicando el desempleo y el empleo precario, y a buena parte de las empresas la falta de pedidos, ventas y cobranza”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) insistió en que aún cuando se llegue a un punto con el debate lanzado a raíz del término de recesión, tomará más de dos años recuperar “el terreno perdido en los 2 primeros años de Gobierno”.

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.