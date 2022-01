AMLO desea “de corazón” una pronta recuperación a Justin Trudeau, enfermo de COVID-19

Ciudad de México, 31 de enero (EFE).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseó este lunes “de corazón” la pronta recuperación del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfermo de COVID-19.

El Primer Ministro canadiense reveló este lunes que contrajo la COVID-19, tras obtener un resultado positivo en un test realizado este mismo día, pero aseguró que se encuentra bien y seguirá trabajando de forma remota “siguiendo las normas de salud pública”.

Trudeau informó a través de su cuenta de Twitter del resultado positivo y solicitó a los canadienses que se vacunen y reciban la dosis de refuerzo contra la COVID-19.

El propio Trudeau tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, así como una dosis de refuerzo. El positivo de Trudeau se produce cuando miles de personas se manifiestan en la capital canadiense desde el fin de semana para protestar contra las políticas y medidas adoptadas en Canadá para contener la pandemia.

La presencia de elementos radicales del movimiento antivacunas y otros grupos extremistas provocó que Trudeau y su familia fueran trasladados de su residencia oficial a un lugar seguro no revelado en Ottawa.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022