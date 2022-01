Los CDC de EU recomiendan no viajar a México, le asignan riesgo “muy alto” por COVID

La recomendación señaló evitar viajar a tierras mexicanas por el aumento de casos de la COVID-19.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos elevaron este lunes al nivel 4, el máximo de riesgo a México por la COVID-19, y recomendaron evitar los viajes al país.

El nivel de riesgo se elevó a “muy alto”, en una escala de uno a cuatro. La actualización fue basada en “el nivel de COVID-19 en el lugar de destino y otras consideraciones especiales”, como el surgimiento de una variante de preocupación, el nivel de vacunación, las hospitalizaciones, entre otros.

Además, señaló que en caso de tener que trasladarse, se debe de seguir una serie de recomendaciones:

-Asegurarse de estar vacunado y al corriente con las vacunas de la COVID-19 antes de viajar.

-Aún estando al corriente, se puede contraer y contagiar la COVID-19.

-Todos las personas mayores de dos años deben usar un cubrebocas adecuado en espacios públicos cerrados.

-Seguir todas las recomendaciones y requerimientos marcados por las autoridades en México.

Por ahora, la alerta de viajes que emite el Departamento de Estado a México se mantiene en nivel tres (de cuatro). Fue actualizada por última vez el 8 de diciembre. El nivel 3 significa “reconsiderar viajar”.

Los CDC pidieron no viajar en caso de:

-Estar enfermo

-Haber dado positivo por COVID-19.

-No viaje hasta 10 días completos después de que comenzaron sus síntomas o la fecha en que le dieron positivo en la prueba si no tenía síntomas .

-Está esperando los resultados de una prueba de COVID-19.

-Tuvo contacto cercano con una persona con COVID-19 y se le recomienda hacer cuarentena .

-No viaje hasta cinco días completos después de su último contacto cercano con la persona con COVID-19. Es mejor evitar viajar durante 10 días completos después de su última exposición.

Si debe viajar durante los días seis a 10 después de su última exposición:

-Hágase la prueba al menos cinco días después de su último contacto cercano.

-Asegúrese de que el resultado de su prueba sea negativo y que permanezca sin síntomas antes de viajar. Si no se hace la prueba, evite viajar hasta 10 días completos después de su último contacto cercano con una persona con COVID-19.

-Use un cubrebocas que le quede bien cuando esté cerca de otras personas durante todo el viaje durante los días seis a 10. Si no puede usar una máscara, no debe viajar durante los días seis a 10.

-Si su prueba da positivo mientras está en su destino, deberá aislarse y posponer su regreso hasta que sea seguro finalizar el aislamiento. Es posible que sus compañeros de viaje deban ponerse en cuarentena.