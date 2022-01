“Yo no iba en esa camioneta”: Eduin Caz reaparece tras accidente automovilístico

El intérprete de “El Tóxico” explicó que quien iba en su camioneta en el momento del accidentre era su tío y asistente, Jorge Omar Cazares.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reapareció luego de que se diera a conocer que supuestamente había sufrido un accidente automovilístico en Culiacán, Sinaloa.

“Estoy mirando las noticias, todos los medios. Realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Cazares, que es mi tío, el cual está fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas”, compartió el cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Estamos bien, fuera de peligro. Mi asistente también está todo bien. Gracias a todos, Dios los bendiga”, finalizó.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reportó este lunes en su canal de YouTube que Eduin Caz habría sufrido un accidente automovilístico en Culiacán, Sinaloa.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, indicó.

EDUIN CAZ DEDICA CORRIDO A HIJO DE “EL CHAPO”

El pasado 12 de enero, el cantante Eduin Caz fue duramente criticado luego de que se viralizara un video en el que se le ve interpretar un corrido dedicado a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto líder de “Los Chapitos”.

El corrido ha sido interpretado por varios cantantes del regional mexicano, entre los que destacan, El Komander, Larry Hernández, el grupo Código FN, entre otros.