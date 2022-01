Casa Millon subasta piezas arqueológicas; acusaciones de tráfico son estrategia, dice

Acapulco, Guerrero, 31 de enero (El Sur).- La francesa Casa Millon consiguió la venta de 32 lotes con 34 piezas que habrían sido elaboradas por culturas que habitaron en el actual territorio mexicano, pero de ellas el Gobierno de México sólo reconoció que “30 son bienes arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de México”.

El viernes 28 de enero se llevó a cabo la subasta Carnets de Voyage-Opening Season Sale, organizada por Casa Millon, formada por 381 lotes con piezas antiguas originarias de países como Nepal, Costa Rica, Tanzania, República Democrática del Congo, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nigeria, Costa de Marfil, Etiopía, Camerún, Tanzania y Burkina Faso, entre otros.

The @ConsulMexDal joins @EmbaMexFra disapproving and rejecting the sale of items of our 🇲🇽 archaeological heritage in the auction @MILLON_Auctions will hold today, 28th of January in 🇫🇷. #MiPatrimonioNoSeVende pic.twitter.com/U366ejz68M

— ConsulMexDal (@ConsulMexDal) January 28, 2022