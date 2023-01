Cuauhtémoc aclara: conoció el plan de Mexicolectivo, y avisó que no participaría más

En un comunicado emitido esta tarde, Cuauhtémoc Cárdenas informó que no seguirá participando en el proyecto Mexicolectivo.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).– Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano informó que “a partir de consideraciones de carácter político”, ya no seguirá participando en el proyecto Mexicolectivo, que fue presentado un día antes y por el cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo consideró como su “adversario político”.

En un comunicado emitido esta tarde, el excandidato presidencial de la contiende del año 2000 hizo las siguientes precisiones sobre la reunión celebrada el día de ayer.

“Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del País: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país -incluido el Gobierno-, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”, indicó.

“Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, agregó el ingeniero Cárdenas Solórzano.

“En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo”, finalizó el político michoacano.

Apenas ayer se presentó el proyecto Mexicolectivo, que aglutina a diversos políticos y académicos, que plantearon una serie de propuestas alternativas de cara a las elecciones de 2024, y que se auto define como un espacio de deliberación ciudadana que busca detonar el pensamiento plural, para impulsar soluciones, en una “sociedad más justa, incluyente, próspera y en paz rumbo a un México más democrático”.

Entre los integrantes de la organización Méxicolectivo se encuentran políticos como la actual Senadora de Movimiento Ciudadano, la excandidata presidencial Patricia Mercado, así como el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud del Gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, y el exprocurador en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ministro en retiro Diego Valadés.

Al acto de esta nueva plataforma acudieron además el excandidato presidencial priista ​​Francisco Labastida, involucrado en la trama de corrupción del Pemexgate; la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, así como la Diputada de ese partido, Ivonne Ortega, exsecretaria nacional del PRI.

“La salud y educación son pilares prioritarios, sin ellas no prospera nada de lo importante.”@JoseNarroR hace un llamado, desde #Mexicolectivo, a acordar, diseñar y poner en marcha reformas en estas áreas para emprender el camino de reencuentro que requiere nuestro país. pic.twitter.com/eu3Tj8WzxL — mexicolectivo (@mexicolectivo) January 30, 2023

El gran ausente fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aún y cuando se anunció que era uno de los políticos que respalda esta nueva plataforma no se le vio junto a los invitados de honor que ocuparon las primeras filas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana a su exaliado, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, como un adversario político, luego de que se anunció que era parte de Mexicolectivo, ya que aseguró que ante el momento que vive el país, “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que estima a Cárdenas Solórzano, pero que estamos viviendo en México un momento de definiciones, por lo que “no hay para dónde hacerse”.

Primero, una reportera le preguntó:

–¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida? –dijo, en referencia al lanzamiento del movimiento Colectivo por México, que ayer se presentó en la capital, con auspicio del partido Movimiento Ciudadano (MC), y pidió un cambio de rumbo de país. Cárdenas no asistió pero había sido anunciado como parte del mismo grupo.

–Es normal –respondió el Presidente, tratando de minimizar la presencia del que fuera tres veces candidato de la izquierda a la Presidencia–. Es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación. Están más cerca del bloque conservador. Es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Porque así era.

Otro reportero insistió:

–¿Considera a Cárdenas adversario?

–En política, sí. Si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas.