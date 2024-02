Héctor Astudillo, exgobernador de GRO, renuncia al PRI; acusa imposiciones de “Alito”

Después de 40 años de militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores renunció a las filas del partido tricolor.

Por Hugo Pacheco León

Chilpancingo, Guerrero, 31 de enero (ElSur).- A causa de los abusos, excesos, imposiciones y la exclusión que han provocado la pérdida de credibilidad en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como la decisión de otorgarle la candidatura en primera fórmula al Senado a Manuel Añorve Baños y no a Mario Moreno Arcos, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores dio a conocer esta mañana su renuncia al partido luego de casi 40 años de militancia, aunque por el momento no ha decidido sumarse a ningún partido como se lo ha propuesto Movimiento Ciudadano (MC).

Dijo sentirse “avergonzado” del PRI y de cómo lo ha conducido su actual presidente Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, envuelto, dijo, “en confrontaciones y acusaciones personales que han dividido y depreciado al PRI”.

Precisó que se va del PRI solo, pero que deja que sus seguidores y excompañeros en el Gobierno estatal decidan de manera personal si renuncian sin presionarlos.

Astudillo Flores ofreció una conferencia de prensa a las 11:00 horas en su casa de esta capital del estado, acompañado de su hijo, el Diputado local, Ricardo Astudillo Calvo, y colaboradores cercanos, como Tulio Pérez Calvo, quien fue su Secretario de finanzas y administración; su directora de comunicación social, Erika Luhrs, y su amigo, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del estado, Héctor Apreza Patrón.

Les comparto parte de mi mensaje para anunciar mi renuncia al PRI el día de hoy. pic.twitter.com/78PLm1jDAL — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 31, 2024

Ya en la ronda de preguntas y respuestas, Astudillo Flores dijo que tiene invitaciones de partidos que le han hecho “ofertas y planteamientos” a sumarse a sus filas, como MC, y dijo que el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, es su “gran amigo” y mantiene con él una relación y diálogo fluidos, pero que tomará una decisión más adelante; en tanto, continuará como activista político al que pueden acercarse a consultarlo.

También se dijo preparado para la guerra sucia que se emprenda en su contra y la de su familia como consecuencia de su renuncia.

De su relación con Manuel Añorve aceptó que es un factor que orilló a su renuncia, pero que siempre tuvo claro que sería el candidato a Senador por su cercanía con el líder nacional priista Alejandro Moreno, y que no podría competir contra eso.

Además, afirmó que “hagan lo que hagan en el PRI, Morena va a ganar”, porque en Guerrero y el país hay mucho desánimo, y por eso la renuncia de priistas en las diferentes entidades, como ocurrió en Puebla la semana pasada. “No es fácil, pero en la familia estamos unidos en este momento importante como ha sido en estos tiempos difíciles de antes y recientes”.

En la conferencia de prensa, el exgobernador Astudillo dio lectura a un texto y luego respondió a preguntas de reporteros capitalinos y de Acapulco. Dio a conocer que ingresó al PRI de la ciudad de México en 1985, a los 27 años, y que en su carrera política logró ser Síndico, Alcalde, tres veces Diputado local, Diputado federal, Senador y Gobernador en la segunda ocasión, porque en la primera perdió ante Zeferino Torreblanca Galindo, quien compitió por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sobre la elección presidencial del 2 de junio próximo Astudillo Flores consideró que “lo que está en juego es mucho, pero lo más importante es el destino del país. No comparto la confrontación entre los Poderes de la Unión”, dijo.

“Me defino por el permanente respeto a la Constitución General de la República, estoy convencido de que hay que defender a las instituciones de México. Por supuesto no estoy a favor del debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazo contundentemente todo lo que vaya en el sentido de estrangularlo económicamente”, declaró.

Aunque ya no militará en el PRI, dijo que a casi cuatro meses de la elección es urgente que la alianza del PRI, el PRD y el Partido Acción Nacional (PAN) “demuestren realmente que su compromiso es con México”. También expresó que “es prioritario que se vea y que se sienta en el territorio nacional el trabajo en favor de la candidata Xóchitl Gálvez”.

“Ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni mucho menos reflexión”. “He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales y estatales para poder hacer sólo lo que le convenga a él y no al priismo nacional”, declaró.

Indicó también que no acepta al PRI “que determina por cercanía o incondicionalidad y que no reconoce liderazgos”. “Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas, y me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones hacia su persona que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas, así como acusaciones y señalamientos de excesos y abusos en su pasado y su presente, que a la luz de la sociedad mexicana le han causado la pérdida de confianza y credibilidad en el PRI. Recalco que además no acepto un PRI en Guerrero dividido y despreciado”.

Lo anterior, enfatizó, son las razones para tomar la decisión de separarse del PRI. “Me voy muy agradecido con todos los que me brindaron su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política”. Luego, Astudillo explicó que su renuncia la hace personal desde su domicilio en Chilpancingo. “No presiono a nadie, pero sí llamó a la reflexión y acción por el bien de México y de Guerrero”.

Consideró que es momento de empoderar a la ciudadanía, darle fuerza y escucharla más para encontrar soluciones, pues “es una gran votación masiva el próximo 2 de junio, pero alguien la tiene que empezar a organizar ya”, expresó.

