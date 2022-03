Rusia y Ucrania dejan de lado negociaciones en Turquía, seguirán el viernes en línea

Kiev, 31 mar (EFE).- Los equipos negociadores de Ucrania y Rusia retomarán las conversaciones mañana 1 de abril de forma telemática, informó en un comunicado el Diputado David Arahamia, uno de los negociadores ucranianos.

Las delegaciones se reunieron el martes en Estambul, para abordar un cese de las hostilidades, cuestiones humanitarias, y otros temas más espinosos como la fórmula de neutralidad para Ucrania o el futuro de las regiones separatistas del Donbás.

Negotiations in #Turkey ended after three hours

David Arahamia told a briefing about the interim results of the negotiations:

📌Our first victory was to move the negotiations from #Belarus to Turkey. We see Turkey as one of the security guarantees for #Ukraine.

1/3 pic.twitter.com/jiwO7Fp2yc

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022