La OTAN acusa que Rusia no retira sus tropas en Ucrania, sino que las reposiciona

Bruselas, 31 de marzo (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este jueves que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbás, región del este ucraniano, como Moscú había anunciado, sino que está “reposicionando” sus unidades.

Stoltenberg reconoció que en la Alianza han oído las declaraciones recientes de Rusia según las cuales el país “reducirá sus operaciones militares en torno a Kiev y el norte de Ucrania”.

“Pero Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que sólo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose”, declaró el político noruego durante una rueda de prensa.

🔴 LIVE SOON

🎙️ Launch of my Annual Report for 2021 #SGreport #NATO

📍@NATO HQ, Brussels https://t.co/FiOx5S2yec

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 31, 2022