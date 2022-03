AMLO propone que el Aeropuerto de Tulum lleve el nombre de Felipe Carrillo Puerto

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió que el nuevo Aeropuerto de Tulum, en el estado de Quintana Roo, lleve el nombre de Felipe Carrillo Puerto, defensor de los mayas, periodista y Gobernador de Yucatán de 1922 a 1924.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que realizará la propuesta para que el nuevo aeropuerto de Tulum lleve por nombre Felipe Carrillo Puerto, quien es reconocido por las obras de tipo educativas y social que realizó durante su Gobierno, y resaltó que este comentario no es una orden.

“Para que les dé más coraje a los conservadores, voy a hacer una propuesta con todo respeto, para que se analice, no es una orden. Me gustaría mucho que el nuevo Aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de los aristócratas, hacendados de esa época, por que ese pensamiento conservador es el que alimenta a nuestros opositores, a los que no quieren la transformación”, declaró el Jefe del Ejecutivo en la “mañanera” desde Palacio Nacional.