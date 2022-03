AMLO asegura que el 75% de los homicidios está ligado a la delincuencia organizada

El titular del Ejecutivo señaló que en la última jornada fueron reportados 91 homicidios dolosos, de acuerdo con el informe diario presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el 75 por ciento de los homicidios ocurridos en México están ligados con la delincuencia organizada y enfrentamientos entre grupos delictivos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo señaló que en la última jornada fueron reportados 91 homicidios dolosos, de acuerdo con el informe diario presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Es muy grave, es que por esto tenemos mucha violencia, en nuestro país 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con este comercio [de drogas]. Ayer perdieron la vida 91 personas, hubieron 91 homicidios, 75 por ciento vinculados al crimen organizado, de confrontación de bandas por esta situación”, expresó en la mandatario en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Esta situación ha llevado a que un “equipo interdisciplinario” atienda la posibilidad de permitir el uso de drogas “no destructivas o con efectos leves”, pero no se ha logrado llegar a un consenso porque aún hay diversos daños, como las muertes. “No hay nada que nos limite para buscar lo que más convenga al pueblo de México. Estamos abiertos para buscar opciones alternativas, pero siempre pensando en la vida, estamos trabajando en eso porque hay proyectos para la industrialización de drogas y demás, hasta empresas, pero nosotros no podemos irnos por ese camino, nos hablan de aumento en la recaudación, como si lo que importara fuese el dinero y no la vida”, agregó el mandatario.

AMLO consideró que uno de los aspectos más dolorosos de esta situación relacionada con las drogas sintéticas son los fallecimientos, y resaltó que están esperando los resultados de una encuesta, pues su Gobierno espera que los consumos no incrementen.

“Uno, el más doloroso es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas, todavía estamos esperando los resultados de una encuesta porque nosotros buscamos que no aumente el consumo, por eso también tratamos estos asuntos así abiertamente”, mencionó.

Asimismo, afirmó que este tema suele presentarse en producciones de plataformas de streaming, mediante las cuales se “romantizan” los conflictos entre narcotraficantes y el estilo de vida que llevan, sin embargo, el mandatario reafirmó que se desconoce la violencia y destrucción que hay detrás de todo esto.

“Nosotros lo tratamos abiertamente, porque si no todo se maneja en series de Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes, narcotraficantes, hombres, mujeres guapas, residencias, carros últimos modelos, alhaja, ropa de marca, poder de cómo someten a autoridades, y ese mundo de las series, pero no se conoce esto otro que duele mucho: la destrucción, sobre todo a jóvenes, y estamos hablando de miles de fallecimientos. En Estados Unidos es un problema grave sobre todo por la pérdida de jóvenes”, señaló.

Y agregó que “por eso queremos atender las causas, a los jóvenes, el que nadie se sienta sin posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas y que se informe sobre la felicidad, si es que se produce con el uso de las drogas, que se trata de una felicidad efímera, pasajera, transitoria, que luego se convierte en infelicidad y que genera muchos daños al que usa las drogas y a los familiares. Entonces, primero tomar en cuenta que no queremos más incremento al consumo de las drogas en la juventud y que tenemos que buscar opciones alternativas a los jóvenes, que tengan oportunidades de ser felices de otra forma”.

El titular de la Secretaría de Defensa (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó esta mañana que en lo que va de la actual administración se han destruido 307 mil 504 plantíos de amapola y 53 mil 096 de mariguana, por lo que se evitó que más de 46 millones de dosis, con un valor de más de 47 mil millones de pesos, llegaran a la población.

En conferencia de prensa matutina encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sedena detalló que las hectáreas erradicadas de estas drogas (41 mil 675 hectáreas de amapola y seis mil 997 de mariguana) equivalen a siete mil 636 veces la superficie (6.35 hectáreas) del Estadio Azteca.

Además, Cresencio Sandoval dio a conocer que los principales estados en producir la amapola son Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero, mientras que en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango se produce más la mariguana.

Asimismo, indicó que se han incautado 124 laboratorios de metanfetaminas y tres de heroína; dos mil 879 kilogramos de fentanilo y 116 mil 991 kilogramos de metanfetamina.

Los precursores químicos, añadió, provienen del continente asiático, los cuales son transportados vía marítima arribando a los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Mazatlán, en Sinaloa; y Manzanillo, en Colima.

Luis Cresencio Sandoval comentó que las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza debido a que tienen una rápida adicción.