Disney censura “por error” escenas violentas de Falcon and the Winter Soldier

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 31 de marzo (AS México).- Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Marvel Studios que llegaba a Disney+ el pasado año, ha sufrido censura en un par de escenas en las que se ha rebajado el tono violento. Tanto es así, que en las últimas horas fans se han percatado de que dos escenas en concreto han sido modificadas, tanto para borrar rastros de sangre de un hombre muerto como para modificar un empalamiento con una vara metálica. Disney ya ha reaccionado a la noticia, asegurando que todo es consecuencia de un error.

Así, la primera escena modificada muestra la muerte de Wilfred Nagel, el científico de Hydra, aunque con un tono totalmente diferente. Y es que si en la versión original vemos el cadáver en el suelo con varias manchas de sangre en el torso y el rostro y con los ojos abiertos, en la versión censurada desaparece cualquier atisbo de sangre y se muestran los ojos cerrados.

