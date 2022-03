Sandra Cuevas pide perdón de frente a los policías de la CdMx por haberlos agredido

Un Juez obligó hoy a la funcionaria que llegó al poder con la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) a disculparse ante los policías y medios de comunicación para suspender la medida cautelar que le fue impuesta el 14 de marzo para separarla temporalmente de su cargo.

La funcionaria regresó a dirigir la Alcaldía el 25 de marzo, después de que logró un acuerdo reparatorio con los policías que establecía como requisito que se disculpara, pero ese día, sin considerar lo que solicitaban las víctimas, ofreció a medios un breve mensaje en el que defendió su inocencia.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros”, expuso Cuevas Nieves en esa ocasión.