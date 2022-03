“Nosotros no vamos a destruir la selva. No somos iguales”, dice AMLO sobre Tren Maya

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que se cuenta con todos los permisos de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya luego de las críticas que se presentaron en contra del reciente cambio de ruta en la obra.

“Sí se tienen todos los permisos de impacto ambiental, todo, y no sólo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Yo me crié en el campo, yo sé lo que significa proteger la naturaleza y lo vamos a seguir haciendo toda la vida”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.