Amenaza de tiroteo moviliza a autoridades en secundaria de NL; suspenden las clases

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Una amenaza de tiroteo provocó una movilización en la Escuela Secundaria Número 17 “Alfonso Reyes”, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Dicha amenaza fue el motivo para que elementos de la Policía Municipal desplegaran un dispositivo de seguridad, mientras que padres y madres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos y salvaguardar su integridad.

Los primeros reportes revelaron que fue a través de WhatsApp que comenzó a circular una imagen en la que un supuesto alumno amenazó con perpetrar un tiroteo contra sus compañeros de la escuela secundaria ubicada en la colonia Ciudad Ideal.

Al tener conocimiento de ello, los directivos del plantel llamaron a las autoridades San Nicolás de los Garza, quienes efectuaron un operativo de revisión de mochilas entre los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación local informó que tras la revisión de mochilas no fue detectado algún instrumento que pusiera en peligro a la comunicad estudiantil. No obstante, las actividades escolares fueron suspendidas este jueves.

En tanto, el Presidente Municipal Daniel Carrillo señaló que la emergencia fue atendida a primera hora y añadió que no se presentó “ningún incidente”.

Policia de San Nicolás desde primera hora de reporte en revisión en entrada. Junto a Admin de Escuela y padres de familia. Sin ningún incidente. https://t.co/LhWfHJjje9 — Daniel Carrillo Mtz (@daniel_carrillo) March 31, 2022