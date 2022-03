Biden confirma la liberación de un millón de barriles de petróleo para parar precios

Por Beatriz Pascual Macías

Washington, 31 de marzo (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves la liberación de un millón de barriles de petróleo al día durante los próximos seis meses, una cantidad récord con la que espera frenar la subida de precios de la gasolina por la guerra en Ucrania.

Biden anunció esa medida en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y ligó el incremento del costo de la gasolina, a un precio de 1.05 dólares el litro, a la invasión de Ucrania ordenada por el Presidente ruso, Vladímir Putin.

Se trata de una medida sin precedentes, porque nunca en la historia mundial se ha liberado crudo a este ritmo, según la Casa Blanca.

Americans are feeling Putin’s gas price hike at the pump.

That’s why today, I’m authorizing the release of 1 million barrels a day from our Strategic Petroleum Reserve — and taking steps to lay a new foundation for lasting American energy independence through clean energy. pic.twitter.com/aRQgofiryK

— President Biden (@POTUS) March 31, 2022