La Senadora del PAN reporta 26 faltas, pero en 64 sesiones pasó lista… y se fue

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La Senadora Lilly Téllez enfrenta críticas por ausentarse en la votación de un punto de acuerdo impulsado por el PAN para llamar a comparecer a los encargados del Tren Maya, pero no es extraño que la legisladora no esté presente en las discusiones de la Cámara Alta, como dan cuenta los registros de sus asistencias y de sus votaciones.

Desde que llegó al Senado, en septiembre del 2018, primero como integrante Morena y actualmente con el PAN, la legisladora reporta 26 inasistencias justificadas, cuatro ausencias por estar de comisión oficial, 12 sesiones en las que pasó lista, pero no estuvo en el Pleno, y 52 más en las que faltó al menos a una de las votaciones.

El caso más reciente se dio ayer, cuando Téllez no acudió a la votación con la cual Acción Nacional —partido al que llegó en junio de 2020— buscaba que Javier May Rodríguez, director de FONATUR; María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, acudieran a esta instancia por “las diversas irregularidades derivadas de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya”, que va de Cancún a Tulum.

El punto de acuerdo no fue respaldado por la mayoría de los senadores presentes y fue rechazado. No obstante, en redes sociales la Senadora panista fue cuestionada por su ausencia, a lo que respondió:

“A quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta: No fui al Senado hoy por un asunto de salud; tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos”.

A quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta: No fui al senado hoy por un asunto de salud; tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos. https://t.co/mREtlNw2xA

El Artículo 61 del Reglamento del Senado de la República señala que la inasistencia de los legisladores a sesión del Pleno sólo se justifica cuando se acredita ante el Presidente de la Mesa, con los medios pertinentes, alguna de las causas siguientes:

En tanto, en el Artículo 60 se indica que se considera inasistencia a una sesión cuando el Senador no se encuentra presente durante las votaciones nominales.

Si bien, la Senadora Téllez tiene registradas en el sistema inasistencias justificadas como las de los días 16, 22 y 23 de febrero pasados, que coinciden cuando dio a conocer que había enfermado de COVID-19, también se tiene el reporte de sesiones, como la del 2 de marzo pasado cuando estuvo ausente en cinco de las nueve votaciones de los dictámenes que se discutieron en el Pleno.

Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme.

No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma 😉

— Lilly Téllez (@LillyTellez) February 18, 2022