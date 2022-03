La banca mexicana adopta compromiso de la ONU para financiamiento sostenible

Ciudad de México, 31 marzo (EFE).- La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció este jueves su adhesión a los “Principios de banca responsable” de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI, en inglés), que busca promover el financiamiento sostenible.

Con esta firma, los más de 50 bancos de la ABM contribuirán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU y del Acuerdo de París para afrontar los impactos de la crisis climática.

La formalización de estos compromisos es parte de las actividades derivadas de la 85 Convención Bancaria que la ABM realizó la semana en Acapulco con el tema “Una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático”.

Durante el evento, en el que la ABM también firmó un compromiso con ONU Mujeres, los bancos se comprometieron a financiar proyectos con un enfoque sustentable.

Through the Principles for #ResponsibleBanking we work with banks at the cutting-edge of sustainable finance to driving ambition and shape a positive future. Discover how banks can transfer their #climate experience to get ahead on #nature. Read more: https://t.co/gMDWLZJ02B pic.twitter.com/Ke6G8pTj0O

— UNEP FI (@UNEP_FI) March 31, 2022