VIDEO: Maluma ayuda a fan con propuesta de matrimonio durante concierto en Alemania

Durante uno de los conciertos de su gira “Papi Juancho Europa Tour” en Alemania, el colombiano Maluma presenció la pedida de mano entre dos de sus fanáticos que se subieron al escenario.

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 31 de marzo (LaOpinión).- El cantante colombiano Maluma agregó un elemento más a su lista de talentos: el de cupido. Esto luego de que el famoso formara parte del momento romántico en el que un joven le pidió matrimonio a su novia en pleno concierto.

Mientras el denominado “Pretty boy” se presentaba realizando uno de los shows de su “Papi Juancho Europa Tour” en Frankfurt, Alemania, se vivió una escena inesperada, pero que cautivó al público y propio cantante.

Se trató de la pedida de mano que un joven hizo a su novia durante el concierto, algo que no pasó desapercibido para Maluma y que no dudó en compartir a través de su cuenta de Instagram por medio de un video.

En el audiovisual se puede ver el momento en el que un hombre le pide casamiento a su novia sobre el escenario. Como ya es costumbre, el joven se arrodilló frente a su pareja mientras sostenía un anillo en sus manos, con una de las canciones del colombiano como música de fondo.

“¡¡Esto acaba de pasar en Frankfurt – Alemania!! QUE VIVA EL AMOR (Miren mi cara por favor) #PapiJuanchoEuropeTour”, escribió Maluma para acompañar el breve clip donde se le escucha interactuar con la pareja luego de que la chica diera una respuesta positiva.

La emoción que este momento desató se hizo notoria a través de redes sociales y decenas de comentarios bajo la publicación de Maluma: “Más emocionado estabas tú qué la novia”, “Voy a llorar”, “Casi me da un infarto” y “Si no me piden matrimonio así, no quiero nada”, son algunas de las respuestas que se leen.

