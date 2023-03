VIDEO: Morena despide a Lorenzo Córdova con rosario de reclamos por su rol en el INE

El representante de Morena ante el INE comparó al Consejo General con una “Corte de Rey donde todo gira alrededor” de Lorenzo Córdova, quien dejará la presidencia del Instituto el próximo 3 de abril.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- Un representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) despidió al Consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello —quien dejará el cargo el próximo 3 de abril junto con otros funcionarios del organismo—, con una serie de reclamos por su desempeño como titular de la dependencia electoral.

Durante la Sesión del Consejo General del INE del día de ayer —en donde se llevó a cabo la despedida su presidente, Lorenzo Córdova, y de otros consejeros que terminarán su tiempo en funciones dentro del Instituto—, el Representante Suplente de Morena ante el organismo electoral, Eurípides Flores Pacheco, señaló que el legado del titular del INE es “visible y lamentable”, caracterizado por el privilegio de los altos funcionarios del Instituto.

“Cara a cara hay que preguntarle al Consejero presidente: ¿cuál es el legado que deja en este Instituto? ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cuál es su principal logro a favor de la democracia representativa y sobre todo de la participativa? Su saldo es visible y es lamentable: deja un Instituto obeso, con plazas con funciones repetidas, con un marranote para el pago de liquidaciones y demás prestaciones para la burocracia dorada del INE”, cuestionó.

Flores Pacheco aseveró que la mirada de algunas y algunos de los consejeros del INE está sesgado bajo la creencia de que el Consejo General del INE funciona como “una especie de Corte de Rey donde todo gira alrededor de Lorenzo Córdova, que ‘es la democracia'”.

Durante la Sesión del Consejo, donde se llevó a cabo la despedida de las y los consejeros del INE, fue presentado el Informe sobre la Memoria de Gestión Institucional, documento que sintetiza el trabajo del organismo electoral durante la gestión de Córdova Vianello, la cual comenzó en 2014.

Sin embargo, el representante de Morena aseguró que dicho informe omite varios puntos, “lo verdaderamente importante”, como él precisó.

Entre las cosas que afirma que el Informe no toma en cuenta, es “la lucha del pueblo de México con transformar la vida pública” conseguida, afirmó Eurípides Flores, fue consolidada en 2018 con al victoria electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que ese es el error de fondo, que se tiene esa distancia de la gente, del pueblo, de pensar que la democracia es esto: la burocracia del INE”, agregó.

Además, arremetió contra los más de 11 millones de pesos que fueron empleados por el INE para llevar a cabo la realización de dicho Informe. “¿de verdad era necesario gastar esa cantidad de dinero para hacer ese Informe? Esto demuestra el total desprecio y dispendio del dinero del pueblo de México”, lamentó.

Sobre el proceso de Revocación de Mandato, el principal mecanismo de democracia participativa que ha caracterizado al actual Gobierno, el representante de Morena señaló que, si bien sí fue mencionado en el documento, no se menciona “sobre la operación que se gestó desde este Consejo General para tratar de cancelarlo”.

“Hay que recordarlo, que consejeras y consejeros avalaron de manera penosa y deshonrosa, una votación para cancelar la naciente democracia participativa: cancelaron una decisión absolutamente contraria a la Constitución”, apuntó.

En una sesión previa, la Diputada de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, quien también representa a Morena ante el INE, resumió la gestión de Lorenzo Córdova Vianello como “11 años de burlas al pueblo” de México.

“Vi en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor Consejero: ¿de qué se ríe?”, interrogó la legisladora, quien parafraseó el poema ¿De qué se ríe? de Mario Benedetti.

Cuestionó si el Consejero presidente “se ríe” de haberse quitado “la máscara” para demostrar que no fue un árbitro electoral, sino un “jugador de la oposición”, y de trabajar para la derecha conservadora.

“Ustedes [el INE] son duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles?”, añadió.

Reiteradamente cuestionó si Córdova Vianello “se ríe” de los nueve millones de dólares que tendría el Consejero presidente como liquidación una vez que deje el cargo de la titularidad del INE.

La Diputada Julieta Ramírez ya había tenido confrontaciones contra Lorenzo Córdova, a quien señaló de violencia política por razón de género, junto con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, luego de que en un video se observa a ambos haciendo gestos, al parecer de burla, mientras ella expresaba la postura de su partido por la restitución de Jacobo.

“La realidad es que cuando Lorenzo se burla de su servidora es lo de menos, en realidad cuando se burla de mí también se está burlando de los representados que tengo, se está burlando del Movimiento de Regeneración Nacional y es una clara evidencia del desdén que le tiene no solamente al pueblo, sino a las normas, a la Constitución, a las leyes y tristemente no nos sorprende, es una realidad que vivimos en nuestro país y es una realidad de este hombre que, les confieso, estamos pensando seriamente en presentar una denuncia pro violencia política por razones de género, independientemente de que proceda o no, tiene que señalarse la impresionante intolerancia que manifestaron en el recinto que se denomina la herradura de la democracia”, dijo la Diputada en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa “Los Periodistas” que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargoAlAire.

La representante de Morena acusó que el INE, el recinto de la democracia y la pluralidad, “ se ha convertido en el recinto de la burla y el descaro”. No obstante, dijo que no le sorprende la actitud de ambos funcionarios del INE y recordó los episodios ocurridos en años anteriores en donde Córdova se burla de los indígenas y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“A mí me impresiona mucho, pero después de todo qué podemos esperar de una par de personas que se burlaron de los pueblos originarios de México, de los padres de los 43 normalistas ante la desaparición de sus hijos”, dijo.

El día de ayer, durante la Sesión del Consejo General del INE, se llevó a cabo la presentación del Informe sobre la Memoria de Gestión Institucional, el cual “da cuenta de las políticas, proyectos y actividades realizadas por las diferentes áreas” del INE a propósito del fin de la gestión de su Consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien dejará el cargo junto con otros consejeros el próximo 3 de abril.

“Larga vida al INE y a la democracia. El juicio sobre el desempeño del INE a lo largo de estos nueve años le corresponde solo a la sociedad”, aseveró el titular del Instituto.

Pese a las dificultades que, según expresó, sufrió el INE, Córdova aseguró que los resultados están a la vista debido a la fortaleza de las instituciones, así como la lealtad de las personas que la integran.

Por su parte, el Consejo Ciro Murayama, quien también dejará su cargo a inicios de abril, agradeció a sus colegas, a quienes también reconoció la dedicación, intercambios y horas de trabajo conjunto.

“Espero que sea recíproco; si en algún momento me excedí y equivoqué el tono y el contenido, les ofrezco mi más sentida disculpa”, añadió.

INE ESTRENA PRESIDENTA: GUADALUPE TADDEI ES ELEGIDA POR CÁMARA DE DIPUTADOS

Guadalupe Taddei Zavala se convirtió la madrugada de este 31 de marzo en la primera mujer que presidirá el INE desde que surgiera como Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.

En una histórica sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no sólo por la elección de la primera Consejera Presidenta sino también por el inédito procedimiento de insaculación con la que fueron seleccionados Taddei Zavala y otros tres consejeros, el presidente de la Cámara Baja; Santiago Creel Miranda, alzó el sobre que se sacó de una urna transparente y dijo el nombre de Taddei, nacida en Cananea, Sonora, el 26 de junio de 1963.

La próxima Consejera Presidenta del INE tiene una larga experiencia en la materia: fue funcionaria electoral del Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral–, además de exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y excomisionada presidenta del Instituto de Transparencia sonorense.

Antes de la selección de la Presidenta Consejera fueron electos para ocupar los cargos de consejeros los ciudadanos Jorge Montaño Ventura, jurista y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de su natal Tabasco; Rita Bell López Vences, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, así como Arturo Castillo Loza, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Buenos días Ahora sí, despertamos con nuevos consejeros 1. Consejero Electoral: Jorge Montaño Ventura

2. Consejera Electoral: Rital Bell López

3. Consejero Electoral: Arturo Castillo Loza

El plazo para someter a votación el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los nombres vencía justo este 31 de marzo y fue el último trabajo de los diputados este mes antes de tomar un periodo vacacional por la Semana Santa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió también que los cuatro nuevos consejeros fueran elegidos a través de una tómbola.

“Mi opinión es que no negocien, como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No: que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte”, dijo durante la conferencia matutina del miércoles pasado.