El reto más irresponsable: Jóvenes juegan a “desaparecer” 48 horas y activar alertas

Estado de México, Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco ya han reportado casos de desaparición relacionados con dicho reto, el cual ha cobrado relevancia entre jóvenes estudiantes de secundaria.

León, Gto., 31 de marzo (ZonaFranca).- Niñas, niños y adolescentes están participando en un nuevo reto viral que consiste en desaparecer voluntariamente por un periodo de 48 horas, con la finalidad de activar los mecanismos de búsqueda y así “ganar puntos” y hacerse virales.

Este reto está difundiéndose a través de redes sociales, como TikTok, en un entorno de violencia donde las desapariciones están a la orden del día, y donde según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el primero de enero de 2018 hasta la fecha, en Guanajuato no se ha podido localizar a dos mil 064 personas, incluyendo a menores de edad y adolescentes.

Estado de México, Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco, son entidades en donde ya se contabilizan casos oficiales de desaparición de menores de edad que participan en este reto viral; y aunque en Guanajuato no se han difundido cifras oficiales, no se descartaría que se pudieran suscitar algunas desapariciones relacionadas con este fenómeno.

En otras entidades, como Chihuahua, ya se han emitido alertas, pues el reto está haciéndose famoso en algunas escuelas de nivel secundaria.

Zona Franca habló con algunos alumnos de nivel secundaria, quienes con autorización de sus padres o tutores, dieron su opinión sobre este reto.

“Yo sé que te dan puntos si comparten tu foto tus amigos, luego tus papás hasta que ya te busca la policía o hasta te suben en las redes de los periódicos o los noticieros”, contó un alumno de tercero de secundaria.

En el reto se invita a los menores a bloquear a sus padres, familiares y amigos más cercanos de todas las redes sociales y reaparecer en un periodo de 48 horas o una vez que se hayan activado los protocolos de búsqueda, como la emisión de la Alerta Ámber.

“Ni sabía, pero mi papá me mandó una nota que vio sobre ese reto y me dijo que no se me fuera a ocurrir hacerlo. Y yo digo que quien lo hace es porque está bien tonto o necesita mucha atención”, contó otra alumna de secundaria.

En Guanajuato diariamente se emiten alertas Ámber sobre todo para la búsqueda de mujeres adolescentes.

“No, en mi escuela no han platicado nada de eso. Solamente supe de otros retos como ese donde todos se toman una pastilla para ver quién se duerme primero, pero del de desaparecer no sabía”, contó una alumna de primero de secundaria.

Colectivos de Búsqueda en Guanajuato han notado relevancia, pues son justamente los familiares de desaparecidos quienes han localizado fosas clandestinas en varios municipios.

Recientemente, en la entidad se presentaron casos del llamado “Reto Clonazepam”, que consiste en tomar medicamento controlado y pierde el que se duerma primero.

