Denim, bolsos y tenis… Colecciones que no te puedes perder esta primavera-verano

Bolsos inspirados em el mar, y particularmente los tonos pastel descoloridos por el sol; tenis de colores suaves y relajantes de la temporada de flores de cerezo y ropa que hace un guiño directo a la nostalgia, a la pulcritud y a la belleza de los clásicos, son sólo algunas de las colecciones de esta temporada.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La primavera ya está aquí y con ella las colecciones de ropa, calzado, maquillaje y accesorios que ayudan a resaltar en esta temporada y a darle un toque especial a nuestro estilo. Aquí te compartimos algunas colecciones primavera verano imperdibles:

Mar y tonos pastel

Para crear su colección más reciente, Kurt Geiger London se inspiró en dos espacios maravillosos: el mar, y particularmente los tonos pastel descoloridos por el sol con los que se asocia a las sirenas, así como los largos y divertidos veranos al sol. “El color dicta la narrativa para Kurt Geiger SS24. Los pasteles teñidos se combinan con texturas serenas para hacer eco de la naturaleza sofisticada de la colección Quiet Sands. En contraste, Summer Nights sube la temperatura con una riqueza de color, estampados que se asemejan a las bulliciosas ciudades de verano y acentos de bronce que aportan glamour”, dijo Rebecca Farrar-Hockley, directora creativa de la marca.

El modelo Kensington Drench de esta nueva colección viene en un suave color buttermilk. Entre las opciones a elegir están Kensington Borton para la oficina, o el Kensington Drawstring con asa de cadena para los esenciales. Hay otros modelos como el Tote y el Shopper; mientras que el estilo Drench negro clásico cuenta con una mochila. Para complementar al clásico bolso Kensington, la firma creó una colección ornamental con un scarft print: esta temporada, es un motivo amarillo brillante con cadenas entrelazadas en un paisaje submarino envuelve una variedad de bolsos de mano, gorros, sandalias y trajes de baño, perfectos para cualquier destino.

Los tonos pasteles se reinventan en nuevas texturas de gamuza a través de la nueva colección de bolsos Kensington, contrastando con los tonos pasteles metálicos perlados en cuero que se asemejan al interior de una concha marina. Esto, también lo encuentras en el Eagle Moccasin, que abraza tu pie como un suave guante, brindándole un toque de dulzura a tu outfit.

La mezclilla lavada en tonos arcoíris envuelve los de bolsos y zapatos Kensington, mientras que la colección de denim azul extiende la familia con bolsos en forma de corazón, cangureras, joyería, sombreros y la introducción de calzado de mezclilla como Kensington Sandal, Orson Crystal y Lane Love, así como la nueva Kensington Wedge Mule.

Frescura y estilo clásico

La colección Primavera 2024 de Original Penguin está diseñada con la combinación perfecta de frescura primaveral y estilo clásico, esta nueva colección ofrece prendas versátiles que son ideales para cualquier ocasión. Ofrece una amplia gama de opciones para hombres desde clásicas polo y camisas de botones hasta frescos pantalones y shorts, cada prenda ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar comodidad y estilo. Además, la paleta de colores incluye tonos frescos y vibrantes.

Comodidad y estilo

Para esta temporada C&A cuenta con bellos looks para los días de playa y calorcito, que se ajustan a las necesidades de cada uno y siguen las tendencias del momento. La colección se compone de prendas para toda la familia: sandalias, lentes de sol, bañadores, camisetas, bolsas de playa y un sinfín de detalles para todos los gustos, una amplia variedad de trajes de baño, shorts, playeras de los personajes favoritos en materiales más sustentables como algodón orgánico. Además, lentes solares con divertidas formas: desde el estilo clásico, hasta corazones, elementos de videojuegos y más.

Prep Club y Time Capsule

Durante marzo Champion México presentó Prep Club y Time Capsule, las dos más recientes colecciones de la marca que son un guiño directo a la nostalgia, a la pulcritud y a la belleza de los clásicos.

Time Capsule es un vistazo al pasado y un recuerdo de esas prendas que a pesar del tiempo, seguimos amando usar en cualquier momento y lugar, porque son prendas que representan comodidad, seguridad y estilo. ¿Qué pasaría si en esta primavera abriéramos una cápsula del tiempo? Esta es la nueva colección de Champion, compuesta por 8 piezas y cada una de ellas con diversos colorways, viene a refrescar la primavera con todo el estilo retro que representa una cápsula del tiempo, donde literalmente podrían ser piezas sacadas del armario de tu padre o abuelo. Entre ellas están la hoodie cerrada y con cierre, crew neck de manga larga, playeras, pants, shorts y chamarras. La combinación de looks que ofrecen es sencillamente espectacular.

Prep Club es una colección brillante que confecciona un estilo de vida con base en la personalidad y desenfado de los años juveniles. Una de las piezas más representativas de esta colección es la falda-pantalón plisada en colores negro, blanco y durazno, prenda clásica con pliegues que dan movimiento, es fácil de combinar, resalta la figura y es brillante en cualquier escenario que se pise. Otra gran pieza de Prep Club son los pantalones oversize cargo, que actualmente están marcando tendencia dentro del streetwear por su versatilidad, comodidad y diseño.

Denim en atrevidos bolsos

La obsesión de la moda por los años 2000 continúa y ahora los bolsos vaqueros son los protagonistas por su encanto desenfadado que va bien con todo. La tendencia del denim está muy presente esta temporada y se extiende a bolsos, zapatos e incluso carteras. La colección denim de CHARLES & KEITH ofrece una amplia variedad de estilos.

La billetera Daylla Denim Wallet, de mezclilla, con bordes de cuero te facilitará la vida ya que puedes acceder a tus elementos esenciales de manera sencilla gracias a su botón a presión que garantiza un fácil manejo. Su interior es amplio para que puedas guardar tus tarjetas, dinero en efectivo y monedas. También, dentro de esta colección no pueden faltar los bolsos, el Daylla Denim Shoulder Bag de forma rectangular lo hace compacto y fácil de llevar para días informales o más relajados. Si lo tuyo son los colores más cálidos, está el bolso Daylla, pero en su tonalidad Tan, que combina el color café con el color arena, ideal para llevar todo el estilo durante esta primavera. El bolso Eudora Denim Chevron Trapeze Bag tiene una lujosa textura, pero a la vez desgastada, con herrajes en tono plateado, un interior espacioso y, por supuesto, hecho de denim en color azul.

Estilo relajado y confort

La paleta de colores suaves y relajantes de la temporada de flores de cerezo se refleja en cada detalle con este nuevo drop de Converse. Desde la parte superior de satén hasta los adornos de flores de sakura, cada elemento está cuidadosamente diseñado para evocar la belleza y tranquilidad de la naturaleza. La plataforma Run Star Legacy CX está equipada con la innovadora amortiguación CX, que ofrece una comodidad suave como la nube día tras día. Por otro lado, los Chuck 70 Cherry Blossom cuentan con la amortiguación OrthoLite para brindar una comodidad óptima en cada paso.

Ambos modelos presentan detalles de lujo que elevan su estética. Desde las agujetas satinadas hasta las taloneras con tinte rosa, cada elemento se suma a la experiencia premium de usar estos pares. Además, el parche All Star de piel sintética y la placa vintage All Star añaden un toque de nostalgia y autenticidad al diseño.

La nueva era del denim

American Eagle presentó su nueva colección en la que se puede explorar el estilo de cada uno a través de diferentes tonos de azul; con “The New Blues”, invitan a todos a sumergirse en la comodidad de sus jeans, con cortes y estilos que redefinen el confort.

“The New Blues” incluye innovaciones en denim para todos. Para los días de altas temperaturas, los Dreamy Drape Jeans ofrecen una comodidad inigualable con su corte ancho y tejido suave, mientras que los Airflex + Ultrasoft Jeans combinan flexibilidad y suavidad, redefiniendo lo que significa llevar un par de jeans. Si lo que se busca es una silueta relajada, el Baggy Jean y el Relaxed Straight Jean ofrecen un nuevo nivel de libertad sin sacrificar el estilo.

Esta temporada, apostaron por las camisas, para un fit más clásico, The Bestie Button-Up, mientras que The Perfect Shirt dará ese equilibrio entre holgado y ajustado; en cuestion de oversize, esta temporada debuta The Go Big Shirt. Para un look más discreto, el Slim Fit Oxford y el Relaxed Fit Oxford, pasando por opciones con más elasticidad, como el Slim Fit Stretch Oxford.

Cuidar los ojos con unas gafas increíbles

El estilo no se pierde ni en la playa ni en una alberca, para cuidar de los ojos con protección UV, Más Visión tiene opciones que van con cada estilo. Para mujer, qué tal unos lentes solares Giorgio Armani con un diseño completo cuadrado fabricados en pasta color havana. Las lentes son de color azul que reducen el cansancio visual y resaltan los colores. Otra opción son los increíbles lentes de sol Unofficial que cuentan con un diseño de marco completo cuadrado que les da un estilo muy atractivo; fabricado con material acetato color rosa, recomendados para rostros redondos y forma de diamante. Además de los lentes solares Vogue que cuentan con un diseño completo rectangular, ideales para caminar por la playa; están fabricados en pasta color verde, las lentes son de color gris y son muy útiles para días soleados.

Para hombre, a quienes les gusta un look atrevido, los lentes Solares Puma para hombre cuentan con un diseño completo cuadrado fabricados en pasta color negro, son super resistentes y cómodos, lo que permite usarlos durante todo del día mientras tomas el sol. Si prefieren el estilo clásico de lentes estilo aviador pero con colores divertidos y a la moda, los lentes solares Ray Ban para hombre con protección UV, están fabricados en metal color dorado; las lentes son de color azul e incluye tratamiento polarizado que ayuda a disminuir el deslumbramiento y aumenta los contrastes. Otra opción es el modelo de la marca Polo Ralph, unos lentes que son ideales para aquellos hombres con un estilo más atrevido, cuentan con un diseño completo redondo fabricados en pasta color azul y lentes de color gris.

Una explosión de color y estilo

Aerie celebra la primavera con una colección vibrante, desde trajes de baño para todos los estilos y ocasiones, hasta ropa cómoda sentirse radiante a lo largo del día. Los trajes de baño despiertan el espíritu aventurero, se puede elegir entre tops de bikini con diferentes cortes como el clásico Skinny Strap Scoop, el sofisticado Ringe Wide Strap, el audaz Halter Voop o el divertido Ring Bandeau.

Se puede optar por bottoms que se adapten al cuerpo, las opciones van desde el atrevido Cheekiest, el clásico Bikini Bottom o el que resaltará tu figura High Rise. Los trajes de una pieza no pueden faltar, en diferentes estilos como el Bandeau Wrap para un look refinado, el Cut Out Asymmetrical para un toque vanguardista, el Super Scoop para un estilo elegante o el Tie Front One Piece para un aire coqueto.

Más allá del swimwear, Aerie también tiene opciones para el día a día, como conjuntos lisos y a rayas ideales para las actividades casuales o vacaciones; camisas, pantalones wide leg y shorts para crear looks versátiles y cómodos, unas sandalias y a disfrutar del día.