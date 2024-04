El mexicano Isaac Cruz le da una paliza a “Rolly” Romero y se corona campeón mundial

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 31 de marzo (LaOpinión).- El reinado de Isaac “Pitbull” Cruz ha comenzado. El popular peleador mexicano se coronó la noche del sábado con una impresionante demostración de poder para poner de pie a los fanáticos en Las Vegas y darle al boxeo mexicano un nuevo campeón mundial.

“Pitbull” Cruz venció por nocaut técnico a Rolando “Rolly” Romero en el octavo round para arrebatarle el cetro de peso superligero versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de paso darle al peleador estadounidense una lección en una función realizada en la arena T-Mobile.

“Rolly” Romero habló demasiado antes de la pelea, a veces burlándose de Cruz diciéndole que no era Pitbull, sino un “Chihuahua”. El originario de la Ciudad de México había advertido que iba a hablar con sus golpes. Y así fue en su primera pelea en las 140 libras.

“ROLLY” ROMERO SE SALVÓ DEL NOCAUT DOS VECES

“Pitbull” Cruz (26-2-1, 18 KOs) puso mal a Romero (15-2) desde el primer round con un gancho de izquierda que lo hizo tambalear. El peleador de Las Vegas sobrevivió ayudado por abrazos y de hecho el campeón metió buenas derechas a la cabeza de Cruz en los siguientes tres o cuatro rounds. Solo que el mexicano ni se inmutaba.

“Le pegaste en la panza y bajó los brazos”, le decía su padre y entrenador a Cruz en la esquina luego del round 4 para que atacara al cuerpo de un hombre más alto. No quería que se obsesionara con los golpes volados. “Pitbull” le hizo caso, maltratando el costado izquierdo de su oponente, que acabó color morado, pero siendo bastante efectivo con la derecha arriba.

Romero sujetaba el brazo de Cruz una y otra vez. Lo hacía como recurso para tratar de frenar las embestidas de un hombre con más poder de puños e intentaba usar sus largos brazos y su movilidad de piernas para boxearlo.

Todo empezó a cambiar cuando el réferi Tom Taylor, tras un par de advertencias, le quitó un punto a Romero en el quinto round por no dejar de sujetar el brazo de su rival. “Estás agarrando demasiado”, le explicaba Taylor al peleador.

HOW DID ROLLY STAY ON HIS FEET??? #RollyPitbull

Order #TszyuFundora & #RollyPitbull on PPV on @PrimeVideo NOW: https://t.co/gPo68woorT pic.twitter.com/tp90SYNxhq

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) March 31, 2024