Verónica Castro es criticada en redes por usar filtros en FOTO; se defiende con humor

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- La actriz Verónica Castro fue criticada en redes sociales después de publicar una imagen llena de filtros para borrarse algunas arrugas del rostro, junto con su hermano José Alberto “El Güero” Castro.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de telenovelas como Rosa salvaje compartió una foto para felicitar a su hermano en su cumpleaños, sin embargo, varios cibernautas se lanzaron contra Verónica por los retoques digitales que se hizo.

“Lo que me parece feo que se normalice retocar las fotos de esta manera… empecemos a normalizar que la piel tiene forma, poros y arrugas… no tanto filtro”; “Mucho filtro señora por Dios, usted es bella tal cual”; “Se pasaron de photoshop”; fueron algunos comentarios que recibió Castro.

View this post on Instagram

Tras la polémica, Verónica respondió a las críticas e incluso subió otra foto a Instagram bromeando con la situación.

“Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja”, se lee en la publicación.

View this post on Instagram

Ante los hechos, la también actriz Érika Buenfil salió a la defensa de Castro y compartió que ella ya tiene experiencia y práctica con el uso de los filtros.

”El chiste es saberlo usar y que no se note tanto, porque ya si estás muy maquillada, yo cuando estoy muy maquillada, ya no los uso, porque si te ves muchísimo, pero todas usamos, no pasa nada. Y también animarse y hacerlo sin filtro también está padre”, concluyó.