“Checo” Pérez extiende su contrato con Red Bull luego de su victoria en Mónaco

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Luego de haberse subido al podio del primer lugar en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció que extendió su contrato con Red Bull Racing hasta el 2024.

A través de su cuenta de Twitter compartió que tras su victoria en Mónaco, la renovación con Red Bull era sólo “la cereza del pastel”.

“Ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y celebrar mi primera victoria allí con este anuncio de que seguiré con @redbullracing hasta 2024 es solo la cereza del pastel”, escribió.

Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. #NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022