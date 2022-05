George R. R. Martin asegura que “La Boda Roja” es mejor que Star Wars

Al afirmar esto, en cierta manera, Martin abre un melón incómodo, pues la famosa escena podría decirse que fue un ejercicio perverso y sádico por parte del autor, al describir con pelos y señales de uno de los momentos que más traumatizó a los millones de fans.

Madrid, 31 de mayo (Europa Press).- Parece evidente que a George R. R. Martin no le importa meterse en terreno farragoso. El autor de la saga literaria Canción de hielo y fuego, la cual aún no ha terminado de completar, no ha dudado en afirmar que la infame Boda Roja que aparece narrado en su novela Tormenta de espadas y en el noveno episodio de la tercera temporada de Juego de tronos supera a cualquier muerte de la franquicia Star Wars por muy impactante que esa sea.

En una entrevista para The Independent, Martin se atrevió retar a una de las sagas más emblemáticas de la cultura pop, cuyo villano, Darth Vader, es considerado uno de los más importantes de la historia del cine. A pesar de ello, el escritor criticó que la franquicia cometiera asesinatos en masa sin que afectase emocionalmente a nadie.

“¡Star Wars mata a más personajes que yo!”, argumentó el autor. “En la primera película de la saga, explotan a todo el planeta de Alderaan, que tiene como 20 mil milones de personas y todos están muertos. Pero, ¿sabes qué? A nadie le importa. Todo el mundo en Alderaan está muerto. ¡Oh! Está bien, pero no conocemos a nadie del planeta, no sentimos sus muertes. Es solo una estadística. Si vas a escribir sobre la muerte, debes sentirla”, criticó.

Al afirmar esto, en cierta manera, Martin abre un melón incómodo, pues la famosa escena podría decirse que fue un ejercicio perverso y sádico por parte del autor, al describir con pelos y señales de uno de los momentos que más traumatizó a los millones de fans tanto de los libros como de las series, al asesinar a personajes muy querido como Robb Stark, su madre Catelyn o su esposa embarazada Talissa.

“QUIERO QUE EL LECTOR SIENTA LAS MUERTES”

“En la industria del entretenimiento, el cine, la televisión o los libros, a lo largo de los siglos, han evolucionado a medida y la muerte, a menudo, se trata con mucha despreocupación”, explicó Martin. “Alguien está muerto, tenemos un misterio y el detective tiene que averiguar quién lo hizo. Nunca consideramos quién es el cadáver o cómo era su vida, cómo será el mundo sin esa persona. Si voy a escribir una escena en la que muere alguien, quiero que el lector la sienta”, argumentó.

Cuestión de opiniones que, sin duda, logrará que Martin entre en una polémica que, la verdad, es ajena a él. Ahora en la franquicia Star Wars, precisamente, está explorando la historia de Alderaan, su gente y cómo de importante era el planeta para la princesa Leia en la serie Obi-Wan Kenobi. Eso sí, habrá que ver si alguno de los creativos de la franquicia responder al autor.

