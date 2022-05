Ceci, líder buscadora en Sonora, responde a AMLO: No me han atendido en la Segob

Cecilia Flores dio a conocer que desde el lunes cuenta con la seguridad completa, pero afirmó que el Subsecretario Alejandro Encinas, ni la Secretaria Rosa Icela, ni Adán Augusto, la han atendido.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Patricia Cecilia Flores Armenta, líder y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, le respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que la activista cuenta con protección al igual que su familia.

“Toda su familia tiene protección, ella también, nada más que decidió por su iniciativa propia irse. De todas maneras se le está cuidando donde está, en Sonora y se le dio la recomendación también al Gobernador, Alfonso Durazo”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que instruyó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; así como al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, de proteger a Cecilia Flores.

“Han hablado con ella varias veces y se va a seguir hablando y se le va a seguir apoyando, y protegiendo”, comentó López Obrador. “La recomendación que ha hecho Derechos Humanos es que estén aquí, que no vayan a Sonora y ella decidió ir a Sonora, de todas maneras allá estamos pendientes y la vamos a seguir cuidando”, añadió.

Sin embargo, mediante sus redes sociales, Ceci, como la conocen en el colectivo, aclaró que no se encuentra en Sonora, sino en Sinaloa por lo que dicha recomendación debería darse al Gobernador Rubén Rocha Moya.

Además, Cecilia Flores dio a conocer que desde el lunes cuenta con la seguridad completa, pero afirmó que el Subsecretario Alejandro Encinas, ni la Secretaria Rosa Icela, ni Adán Augusto, la han atendido.

Gracias a la reportera que mencionó mi caso en La Mañanera. Para que le digan al pdte @lopezobrador_ que estoy en Sinaloa, es a @rochamoya_ a quién debe referirse, no a @AlfonsoDurazo. La seguridad completa la tengo apenas ayer, y que @A_Encinas_R @rosaicela_ no me han atendido. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

“Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor Presidente López Obrador. No somos adversarias ni malas personas. Yo sólo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora Beatriz Gutiérrez Müller sé que a usted la escucha”, agregó Cecilia Flores.

El colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora fue fundado por Cecilia cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

El pasado 28 de mayo, la activista fue amenazada por un hombre que la interceptó en su segundo día de búsqueda dentro de de una huerta enorme y la amenazó por estar “calentando el terreno”.

Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente @lopezobrador_ . No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme señora @BeatrizGMuller sé que a usted la escucha. 🙏🏻❤️ — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 31, 2022

“El día de hoy cuando ya veníamos al lugar me intercepta una moto con un joven y me dice que ya no busque, que estoy calentando el terreno y que estoy molestando a la gente”, contó en entrevista la señora Ceci. “Yo le dije que sólo estaba buscando a mi hijo, que estaba sola”.

Al recibir esta amenaza, Flores Armenta acudió a las autoridades de Sinaloa para pedir seguridad en su búsqueda, pues ella no piensa moverse del lugar sino es con el cuerpo de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía estatal fue que esperara 72 horas para recibir apoyo.

Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser. — Ceci Flores (@CeciPatriciaF) May 28, 2022

-Con información de Guadalupe Fuentes López