“La seguridad operativa no es negociable”: dice IFALPA en carta al Gobierno de México

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA, por su sigla en inglés) envió una carta a Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidiendo trabajar en un programa de seguridad aérea para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y consolidar el progreso del mismo.

Durante la conferencia 76 del IFALPA en Singapur, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) expresó su “preocupación por las cuestiones planteadas en el Boletín de Seguridad 22SAB11 sobre las cuestiones en el TMA del Aeropuerto de la Ciudad de México”.

Mutual Assistance Request https://t.co/UehDCJ33C4 During #IFALPA2022 in Singapore, @aspaprensa @ASPA_MEXICO expressed concerns regarding the Safety Bulletin https://t.co/zUDKDTfwOz concerning issues @ Mexico City Airport (MMMX) TMA. #pilotunity #solidarity pic.twitter.com/KPaXWM2pat

— IFALPA (@IFALPA) May 30, 2022