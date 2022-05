Suiza: Trasplantan con éxito un hígado dañado y tratado por días fuera del cuerpo

Madrid, 31 de mayo (Europa Press).- Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Zúrich (Suiza) ha tratado un hígado humano dañado en una máquina durante tres días fuera del cuerpo y lo ha implantado en un paciente con cáncer. Un año después, el paciente se encuentra bien.

Además, numerosas infusiones de hormonas y nutrientes realizan las funciones del intestino y el páncreas. Al igual que el diafragma del cuerpo humano, la máquina también mueve el hígado al ritmo de la respiración humana.

El equipo preparó el hígado en la máquina con varios medicamentos. De esta manera, fue posible transformar el hígado en un buen órgano humano, aunque originalmente no fue aprobado para trasplante debido a su mala calidad. La perfusión de varios días, es decir, la circulación mecánica del órgano, permite terapias antibióticas u hormonales o la optimización del metabolismo hepático, por ejemplo.

Transplantation of a human liver following 3 days of ex situ normothermic preservation.https://t.co/IBtRmBVxcQ

