La COVID habría llegado a EU un mes antes de lo dicho por datos oficiales: estudio

Madrid, 31 de mayo (Europa Press).- Investigadores del Departamento de Matemática Aplicada y del Instituto Multidisciplinar de Estudio del Medio (IMEM) Ramón Margalefde de la Universidad de Alicante (UA) han determinado que el virus SARS-CoV-2 entró, de media, un mes antes de lo que reflejaban los datos oficiales de Estados Unidos (EU).

Los datos han sido obtenidos gracias a la metodología REMEDID (por las siglas en inglés de Retrospective Methodology to Estimate Daily Infections from Deaths/Metodología Retrospectiva para Estimar las Infecciones Diarias a partir de las Muertes), diseñada por la UA y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con el objetivo de analizar la propagación inicial de las infecciones por SARS-CoV-2 en EU.

Identification of the first COVID-19 infections in the US using a retrospective analysis (REMEDID). Garcia-Garcia, David, et al. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology. 2022. https://t.co/ztrSnhXUIF https://t.co/mFoMkEN1Y1 @unmatematico @CesarBordehore

