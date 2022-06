Layda libera nuevas grabaciones de “Alito”; se habla de supuestos fraudes y lavado

En el audio se escucha al dirigente nacional del tricolor dar “clases de lavado de dinero” mientras habla con su contador de apellido Zertuche, a quien le muestra una propiedad para la que que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, exhibió esta noche un nuevo audio de Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde su antecesor en el Gobierno campechano da “clases de lavado de dinero”.

En el audio, Moreno Cárdenas habla con su contador de apellido Zertuche, le muestra una propiedad para la que que solicitó un avalúo comercial por 10 millones 490 mil pesos, “el más alto que se pueda”.

Y comienza a describir la operación de lavado:

Z: Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver es que es una empresa muy ordenada. Nada más ahora quiero acabar de revisar. Fer muy abierto, dijo “Chingar a su madre, ahorita lo que sea”. A ver, te comento cómo está esto.

AM: Ok.

El contador comenta en ese momento que solicitó un avalúo comercial para sacar el valor más alto posible de un terreno, al cual le tomó fotografías aéreas.

Z: Aquí. Eso es lo que yo quiero matar, yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije “sácame del más alto que puedas”, y este es el avalúo que él me saca.

AM: Diez cuatrocientos noventa (sic)…

Z: Y es el más alto, es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió? Ahorita vemos números. Le dije, a ver, tengo una idea: yo te voy a dar un comodato, a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa –porque su empresa es de 2013–, yo a tu empresa le digo: “A ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, ocho años, yo te lo voy a prestar. Lo que tú hagas es tu pedo, estacionamiento público, kínder…”.

AM: ¿Eso es lo que vas a hacer con ellos?

Z: Es lo que se me ocurrió hacer. Entonces, no estamos obligados a declararlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos: “No, güey, yo te puse el terreno porque yo alquilo un terreno”. Y ahora, vamos acá, ya se le acabó el contrato y, ¿qué crees, papá? Me pagas.

AM: Ok. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo?

Z: No, lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco…

AM: Bueno, por eso, dile: al final del día, yo necesito que me dé 12, mínimo, para poder pagar por lo menos

Z: Sí, tenemos varios pagos, y necesito dejar dinero para el tema de que Chris se sienta tranquila, porque le estamos pide y pide dinero, tuyo, pero de todas maneras.

AM: Lo único que necesito es que Mane deposite 12, en 12 millones es la operación y a la verga. Está bien, güey, ya que me haga la transferencia.

Z: Ya, le decimos que me lo chingué, o sea, que te lo chingaste.

AM: Sí, a ver, que me haga la transferencia de 12, y con esos 12, le voy a pagar el terreno a Salazar, el “Panqué”. Catastral, para tener ese, ese es mío, y voy a pagar el edificio de Tomás, y ese edificio ya lo ponemos en renta, van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá.

Z: Sí, ¿a ellos también?

AM: No, no, no, no, es que a ellos yo les doy el dinero.

Z: Yo sé, yo sé cómo está eso.

AM: Yo les voy a dar el dinero, y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague Eduardo Macari. Él me la va a pagar, entonces, hay que hacer el avalúo de la casa grande.

Asimismo, mencionan que para el terreno de “Roca” se pagó doce quinientos (sic), pero se podría subir hasta 15 y será la madre de Moreno quien pague el monto y luego transfiera el dinero a la cuenta del priista.

Zertuche menciona que se pagarán impuestos de alrededor de un millón y medio de pesos, por lo que Moreno Cárdenas pide que se le ponga “12, 13, cabrón, para que quede en 11”. “Ahorita no va a haber pedo con esto, ya, yo ya voy a ir a la Cámara, ya voy a estar en la Cámara, vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la Cámara”, aseguró.

Z: Este es el terreno… El edificio, sí nos alcanza para el edificio.

AM: Sí, el edificio lo vamos a comprar en siete.

Z: Sí, es correcto, en siete. Es (…) estamos hablando del edificio, estamos hablando de Alejandra Selém…

AM: Sí, son tres.

Z: …que debemos tres millones.

AM: Son 10.

Z: Es correcto.

AM: Y con el otro putazo pago el “Panqué”, pago el terreno, y a la verga. Y ya, todas las cosas están bien, vamos a tener unos 10, 12 millones en la cuenta, para que Chris esté tranquila.

Z: Sí, eso. ¿Quieres que vendamos “Roca”? ¿O quieres que vendamos algún otro de los terrenos que tienes?

AM: ¿Qué otro terreno tengo?

Z: No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos, igual podríamos vender un terreno.

AM: Sí, mejor.

Z: O la casa… Yo sugiero el terreno, déjame ver en cuánto, igual y lo encontramos, déjame ver cuál te conviene.

AM: No el terreno, el grandotote, no.

Z: No, no, no, el grandote no, ese pues no, ese no.

AM: Tengo como un terreno en Champotón, bueno, ya ni me acuerdo.

Z: Mira, déjame ver qué terreno te sugiero, porque igual y te puedes capitalizar como unos cinco, siete millones, y la otra casa, si es necesario. Yo calculo, si me permites, cubres esos tres predios, dejamos a Chris unos cuatro o cinco millones–

AM: Más lo que tenemos.

Z: Es correcto, más lo que tenemos, y de ahí ya ponemos y nos vamos jugando con un millón contra la hipoteca que traemos.

Los dos hombres proceden a hablar sobre la empresa con la cual pretenden hacer negocio para efectos de estas transacciones.