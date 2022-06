Universo Star Wars sale en defensa de actriz Moses Ingram por ataques racistas

Por Débora Paz

Ciuda de México, 31 de mayo (LaOpinión).- A pesar de la gravedad del asunto, los ataques y el acoso en redes sociales continúan estando a la orden del día. Son muchos los famosos que buscan concienciar sobre este tema gracias a su gran proyección en este tipo de plataformas donde sus mensajes llegan a millones de seguidores. Sin embargo, otros muchos todavía son víctima de episodios de odio en Twitter e Instagram. La última en denunciarlo, la actriz Moses Ingram que interpreta a Reva en la serie de Disney +, Obi-Wan Kenobi.

La actriz está sufriendo múltiples ataques racistas en redes sociales, tal y como ella misma ha denunciado públicamente más de una ocasión.

“Hay cientos de esos comentarios, cientos, pero también veo a todos aquellos que lograsteis que me pusieran esa capa sobre mis hombros y eso realmente significa mucho para mí”, continúa diciendo en su particular descargo contra sus haters. Además, Moses Ingram recuerda que Lucasfilm ya le advirtió sobre este tipo de ataques en redes sociales. La productora le prometió que no la dejarían sola y que le ayudarían a superar esta situación tan delicada.

EL COMUNICADO DE STAR WARS

Dicho y hecho. La cuenta oficial de la popular saga en Twitter ha salido en defensa de la actriz con un contundente comunicado donde dejan claro su apoyo a Moses Ingram.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022