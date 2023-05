Del Moral, a 4 puntos; Eruviel también traicionó

+ Edomex se cerró

Estado de México se ha cerrado. La ventaja de Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral se redujo en los últimos días a sólo cuatro puntos de diferencia –prácticamente empate técnico–, de acuerdo a una encuesta de esta semana del CISEN. La moneda está en el aire para el próximo domingo.

Ante este nuevo escenario y bajo el lema incesante de la candidata de la Alianza Va por México: “Caballo que alcanza, gana”, se presentan tres realidades tan indiscutibles como palpables, que vaticinan una lucha electoral cerrada en la cual no deberá sorprender el triunfo de ninguna de las dos candidatas. Tan probable que gane la iletrada Delfina Gómez, como tan posible que la victoria sea para Del Moral.

Aquí, esas realidades:

Primera: efectivamente, Alejandra del Moral ha subido en las encuestas más o menos confiables –lo alertamos en nuestras redes sociales: la “encuestadora” Enkoll no es nada confiable, sus pronósticos han sido errados e imprecisos–, y cada vez está mas cerca de Delfina, que se sostiene gracias a tres pilares: AMLO, Morena y las simpatías ganadas a base de billetazos mediante los programas sociales. Por sí sola, Gómez no gana una elección ni como jefa de manzana, mientras Del Moral ha hecho una campaña más intensa, clara y de propuestas. La aliancista tiene a tiro de piedra a la morenista. ¿Le alcanzará?

Segunda: desde hace tres semanas, en Palacio Nacional han mostrado nerviosismo por el estancamiento de Delfina Gómez y el ascenso de Del Moral. De ahí, que se ordenaran tres cosas: aumentar el financiamiento en la campaña de Delfina, atacar a Alejandra mediante las plumas y voces al servicio del régimen obradorista, y presionar a Movimiento Ciudadano (MC), para lanzarse contra el PRI, como finalmente ocurrió. En política no hay coincidencias: todas estas maniobras pretenden apuntalar a Delfina ante el cierre que cada vez se ve más estrecho para el domingo próximo.

Tercera: el voto indeciso de los mexiquenses será definitivo. ¿Por qué se cierra una elección? Por una razón de peso aritmética-electoral: porque el voto de los indecisos aún no está definido y puede darle la victoria o la derrota a cualquiera de los candidatos (as) en la boleta. Y en el caso del Edomex, se calcula que el 20 por ciento del electorado todavía no define su voto, tan caprichoso que se puede cambiar justo ante la urna por razones políticas, emocionales o de interés personal.

Así, para el próximo domingo, la moneda en Edomex está en el aire.

Ante la posibilidad de una segunda derrota de Delfina Gómez en las urnas, el Gobierno de AMLO aprieta y así como coptó al Gobernador Alfredo del Mazo para que apoyara a Delfina y a Morena (a mayor detalle, ver columnas “Estaré en el Gabinete de Sheinbaum” y “Del Mazo traiciona: pide apoyen a Delfina”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX), ahora le tocó el turno al exgobernador, expresidente municipal de Ecatepec y actual Senador, Eruviel Ávila, traicionar a su partido.

¿Cómo dobló el Gobierno a Eruviel para que traicionara al PRI? Mediante amenazas y chantajes, porque resulta que en Palacio Nacional tienen un expediente pendiente sobre alrededor de mil millones de pesos sin justificar por parte de César Gómez Monge, quien fuera Secretario de Salud del Gobierno de Ávila, y si no apoya Eruviel a Delfina, dicho expediente se hará público y operará en contra tanto de Ávila como de Gómez Monge. Esa cantidad se destinó al pago de “trabajadores fantasmas”, según reveló en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

Así, ante los chantajes del Gobierno obradorista y de Morena, Eruviel Ávila tuvo que ceder y hoy traiciona también al PRI, al igual que Del Mazo. ¿Y cuál es el objetivo principal de Morena? La importancia que tiene Ecatepec en las votaciones del domingo próximo, municipio que concentra un millón 216 mil votantes, y donde Eruviel ha tenido que pedir a sus operadores apoyar a Delfina Gómez a cambio de evitar ser investigado por dichos recursos gastados de manera oscura cuando fue gobernador del Edomex.

Así están operando desde Palacio Nacional: mediante chantajes, amenazas y trampas, con tal de ganar el Estado de México el próximo domingo.

Alejandra del Moral podría ganar la gubernatura del Edomex, a pesar de tres factores en contra: es una elección de Estado operada desde Palacio Nacional, la traición de Alfredo del Mazo, y ahora, la puñalada de Eruviel Ávila. Ya lo hemos advertido en este espacio: si gana Morena, la corrupción se enquistará, así como la desaparición de institutos electorales y de transparencia.

Edomex: la moneda en el aire.

¿Alejandra o Delfina?

Deciden las urnas.

