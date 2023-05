ENTREVISTA | Debe ser Presidente el que reúna el consenso del pueblo: Poniatowska

Elena Poniatowska dijo en entrevista con Café y Noticias que hasta el momento el Presidente López Obrador ha sido fiel a su promesa de “primero los pobres”, ya que sigue visitando a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, opinó que no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El próximo Presidente de México debe ser una persona que tenga la aprobación de la de la ciudadanía, sin importar si es hombre o mujer, pero que tenga la experiencia suficiente al frente de diversas instancias, así lo consideró la escritora Elena Poniatowska.

“Ahora se habla muchísimo de una mujer, veo que el poder lo han tenido otras mujeretses en América Latina, pero yo creo que debe ser Presidente el mejor, el que reúna todo el consenso de la población y el que haya sido durante años un dirigente al frente de instancias muy importantes de nuestro país”, expresó a las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Respecto a la gestión del actual Gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Poniatowska dijo que hasta el momento ha sido fiel a su promesa, “primero los pobres”, ya que sigue visitando a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, opinó que no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda.

“Lo que creo es que López obrador sigue saliendo los fines de semana, que al decir primero los pobres, lo ha cumplido, porque se va a visitar comunidades aisladas, comunidades pobres, pero yo no entiendo eso de ser de izquierda o de derecha”, comentó la escritora.

En este sentido, afirmó que todos los gobiernos en México en algún momento de su historia se han asumido como de izquierda, por lo que ella no cree que este tipo de posicionamiento político sea relevante.

“En general, los gobiernos de México, a partir de la Revolución Mexicana, se han considerado de izquierda, porque antes de López Obrador estuvo don Lázaro Cárdenas, que todos amamos, admiramos, queremos, no es que haya surgido de inmediato, el PRI siempre dijo que era de izquierda o que su sustento era el pueblo de México, pero no creo que ningún gobierno en general o ninguna persona diga por sí misma que es de derecha (…) yo no creo en las etiquetas”, dijo.

Respecto a la medalla Belisario Dominguez, a la que se hizo acreedora el pasado mes de abril, la escritora expresó que “que es el máximo honor que te puede conceder tu país”, al ser el reconocimiento más importante de México.

Asimismo, celebró que la reedición de sus obras que realizó la editorial Planeta, ya que consideró que un libro es un legado con una gran vida.

“Es una gran alegría, es un gusto, y darle las gracias a la generosidad de Planeta, Seix Barral, como tengo 91 años, todos esos libros, que son muchos, quedarán en esta editorial, porque los periódicos, yo también escribo en los periódicos, hago entrevistas como ustedes, y hago crónicas, duran un día, y luego se quedan en las hemerotecas, pero un libro tiene más posibilidad de vida”, dijo.

Grupo Planeta anunció el relanzamiento de 17 obras de Poniatowska, de las cuales acaba de publicar tres. “Grupo Planeta se honra en relanzar la totalidad de las obras principales de Elena Poniatowska en una colección única que celebra a la principal escritora de México: 17 títulos esenciales que se suman a su producción más reciente, publicada por Seix Barral, conforman el catálogo más completo de nuestra Premio Cervantes”, indicó a través de un comunicado.

La noche de Tlatelolco, Querido Diego, te abraza Quiela y Tlapalería son los tres primeros tres títulos que la editorial relanzó, los cuales cuentan con un formato nuevo, mismo que “incluye la labor de notables artistas visuales contemporáneas en cada portada”.

“Para el diseño de la Biblioteca Elena Poniatowska se contempló una nueva estética de portadas que incluyen fotografías de algunas de las artistas visuales más relevantes del país, entre ellas Graciela Iturbide, Maya Goded, Yolanda Andrade, Patricia Lagarde, Melba Arellano, Aglae Cortés, Carol Espíndola, Olivia Vivanco e Yvonne Venegas. La curaduría estuvo a cargo del fotógrafo y arquitecto Oswaldo Ruiz. Cada libro nos presentará también a la autora en distintos momentos de su vida, con fotografías ya icónicas que rinden tributo a su presencia en la vida cultural del país”, indicó Grupo Planeta

“Una de las principales motivaciones al lanzar la Biblioteca Elena Poniatowska es acercar esta obra, este legado vivo a las nuevas generaciones, para que sea disfrutado como hasta ahora y apreciado como una de las cimas literarias y humanas de nuestro país”, agregó la editorial en torno a la obra de la escritora nacida en París, Francia, pero nacionalizada mexicana, quien inició su carrera en el ámbito periodístico, en donde aún continúa publicando.

Otras de las obras de la escritora y periodista son Hasta no verte Jesús mío, que recibió el Premio Mazatlán; La Flor de Lis; Tinísima, también acreedor al Premio Mazatlán; Paseo de la Reforma; La piel del cielo, que obtuvo el Premio Alfaguara; Leonora, que ganó el Premio Biblioteca Breve; El universo o nada. Biografía del estrellero Guillermo Haro; Dos veces única; Las indómitas; y El amante polaco.

A sus 91 años, Poniatowska se mantiene activa, por lo que anunció que está escribiendo un nuevo libro actualmente, aunque no brindó mayores detalles del mismo.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez