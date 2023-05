EU y la Unión Europea ya elaboran un “código voluntario de conducta” para las IA

LONDRES, 31 de mayo (AP).— Estados Unidos y Europa están elaborando un código voluntario de conducta para la Inteligencia Artificial, anunció el miércoles un funcionario de alto rango de la Unión Europea, mientras la tecnología en desarrollo suscita inquietudes sobre los riesgos que plantea para la humanidad y cada vez más llamados para que se regule.

El código voluntario reduciría la brecha mientras la UE, de 27 naciones miembros, trabaja en unas normas sin precedentes que entrarían en vigor hasta dentro de unos tres años, comentó la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, durante una reunión del Concejo de Comercio y Tecnología de la UE y Estados Unidos, que está dirigido de manera conjunta por funcionarios estadounidenses y europeos.

“Necesitamos Inteligencia Artificial responsable. La Inteligencia Artificial Generativa cambia por completo las cosas”, recalcó Vestager, añadiendo que prevé que en las próximas semanas esté listo un borrador del código.

⚠️Accountability on #AI can't wait. It is NOW. Today #TTC kicked off work on a 1st voluntary AI #CodeOfConduct. We’ll work with our key partners & the #AI community on #safeguards to make AI responsible, safe & trustworthy. This is a huge step in a race we can't afford to lose. pic.twitter.com/WBcazIysiK

— Margrethe Vestager (@vestager) May 31, 2023