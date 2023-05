Jalisco: Hallan restos humanos en operativo para localizar a 8 jóvenes de call center

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se dedicará a realizar los trabajos de identificación de los restos humanos encontrados.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Derviado de un operativo para localizar a los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco encontraron una presunta fosa clandestina con bolsas negras con restos humanos en su interior.

Los restos fueron encontrados a una profundidad de 40 metros sobre la calle Sendero de los Fresnos, a donde acudieron bomberos para asistir en la extracción de las bolsas.

“La información que se ha venido recabando con los compañeros que tenemos en los recorridos y los operativos es de que probablemente aquí podemos encontrar algunos indicios de cadáveres, se monta el operativo, ya hace algunas dos, tres horas pudimos descender en donde localizamos algunas bolsas con restos”, dio a conocer Luis Joaquín Méndez, Fiscal de Jalisco, en un encuentro con medios de comunicación.

Agregó que la Fiscalía colaborará con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para identificar la identidad de los restos encontrados ya que, por el momento, no puede afirmar que se trate de los ocho desaparecidos en las fincas de La Estancia y Jardines Vallarta. Sin embargo, el hallazgo sí fue con motivo del operativo para encontrarlos.

“Todas las bolsas están cerradas y encintadas encontramos algunos segmentos sobre la barranca, cuando fueron depositados o lanzados hacia la misma. La misma dinámica los fue desprendiendo y algunos segmentos los localizamos. Así, de manera preliminar, te puede decir que hay cuerpos del sexo femenino y masculino, pero tenemos que esperar a ver qué dice el Instituto”, añadió.

El medio digital N+ Guadalajara informó que Enrique Pedroza, Secretario de Gobierno de Jalisco, informó a los padres de los desaparecidos que han sido ocho el número más reciente de víctimas desaparecidas que laboraban en un call center.

A pesar de ello, hasta el momento no se han brindado detalles sobre la identidad de la octava persona reportada como desaparecida.

El pasado sábado, la FGE de Jalisco confirmó que se encuentran desaparecidos siete trabajadores de un call center de Zapopan, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación para dar con el paradero de dichas personas.

“La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía del Estado (FE) continúa de manera ininterrumpida con la búsqueda e investigación de los empleados desaparecidos del call center realizando operativos, entrevistas, análisis de video grabaciones, así como testimoniales, en los que se han obtenido indicios para lograr avances en el caso”, informó.

De acuerdo con la dependencia, el pasado 23 de mayo, la FEPD primero tomó conocimiento de la denuncia por la desaparición de los hermanos Itzel y Carlos David “por hechos suscitados un día antes”.

En un comunicado, detalló que el mismo día por la noche, comparecieron familiares de Carlos Benjamín, “quienes referían que dicho joven desapareció desde el pasado 20 de mayo, sin embargo, mencionaron que su ocupación era comerciante en un negocio familiar, sin haber señalado ninguna relación con el caso del call center”.

NO ERA CALL CENTER SINO CENTRO DE OPERACIONES: ALFARO

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó esta tarde que, en referencia al caso de los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center en Zapopan, en realidad se podría tratar de un centro de operaciones de otro tipo.

El mandatario estatal se reunió hoy con Enrique Ibarra, Secretario de Gobierno de Jalisco, y Luis Joaquín Méndez, Fiscal de dicho estado, para recibir mayores detalles sobre el caso reportado la semana pasada.

“Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”, escribió Alfaro en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Gobernador señaló que, tras una reunión con Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), determinaron la posibilidad de que hayan otros delitos de índole federal en el caso, particularmente en tema fiscal.

“Por lo pronto, la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso”, finalizó.