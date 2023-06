Un empresario desaparece en Sonora luego de cruzar la frontera; su madre pide ayuda

Los Ángeles, 31 de mayo (LaOpinión).- La desaparición de personas en la frontera norte de México es una alarmante situación que va en aumento, en donde cada vez se registran más víctimas de otras nacionalidades, principalmente de Estados Unidos.

Un caso más se dio a conocer recientemente y ocurrió en el estado de Sonora, donde el pasado 22 de mayo desapareció el empresario Arcadio Pesqueira Martínez, de 33 años, quien habría realizado un viaje de Arizona a la ciudad de Caborca a bordo de su camioneta.

De acuerdo con el colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, el hombre de nacionalidad estadounidense emigró de México debido a la inseguridad y decidió establecerse en Arizona.

Sin embargo, frecuentemente cruzaba la frontera para cobrar el alquiler de sus locales comerciales y ver otros negocios, por lo que su último viaje fue uno de tantos que hacía, según reveló a Univisión Noticias Cecilia Delgado Grijalba, fundadora del colectivo.

Pero en esta ocasión Pesqueira Martínez debía hacer un viaje corto porque tenía un compromiso en Tucson, por lo que tomó un atajo utilizando la carretera Átil-Tubutama. “Por ahorrar tiempo se fue por ese camino y, lamentablemente, ya no se supo de él. Varios han desaparecido en ese trayecto”, lamentó Grijalba.

“Ojalá entrara el FBI, porque es lo que necesitamos. Porque aquí no hay investigación, no hay nada. Queda en una denuncia y eso no se vale”, dijo la fundadora de Buscadoras por la Paz de Sonora.