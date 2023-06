Delfina cierra campaña en Texcoco; Ale del Moral cancela mitin y ofrece entrevistas

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– En el último día de campañas electorales, la candidata Delfina Gómez Álvarez (Juntos Hacemos Historia) llamó a sus simpatizantes a hacer historia y acabar con el régimen priista en el Estado de México, mientras que Alejandra del Moral Vela (Va por México) canceló su cierre de campaña programado en el municipio de Tlalnepantla y se presentó en un programa del publicista Carlos Alazraki que se transmite en YouTube.

Rodeada de miles de simpatizantes en Texcoco, municipio donde la maestra gobernó de 2013 a 2015, Gómez Álvarez agradeció el apoyo de los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia y pidió a los mexiquenses salir a votar el próximo 4 de junio.

“Que nadie piense que su voto no sirve porque de momento les pueden decir, te doy tanto y no vayas a votar, no. Todos los votos son necesario y un voto puede ser la diferencia para arrasar, porque de qué vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que arrasar y tenemos que dejar bien claro que efectivamente los mexiquenses queremos un cambio de este gobierno”, dijo en su último mitin de campaña en la plaza principal de Texcoco, bastión de Morena y donde nació el grupo Texcoco, lidereado por Higinio Martínez.