VIDEO ¬ Máynez acusa a la Fiscalía de Nuevo León de cargarle la tragedia de San Pedro

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), acusó este viernes a la Fiscalía de Nuevo León, a la que señaló de estar controlada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de “fabricar un caso penal en plena veda electoral” en su contra por la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro, Nuevo León, que dejó nueve muertos y docenas de heridos.

“La vieja política es capaz de todo, de utilizar cualquier tragedia. Desde hace días tenemos información de que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, que no hizo justicia en los últimos casos de impunidad, está intentando fabricar un caso después del accidente, donde lamentablemente perdieron la vida 9 personas, donde se derrumbó el escenario donde estaba”, aseguró en un video publicado en redes sociales.

“Es Fiscalía quiere usar el caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Lo único que les interesa en estos momentos son los votos. El PRI de Nuevo León, que tiene una estrecha relación con el PRI nacional, van a utilizar este caso para lastimarme y hacerme daño”, añadió, son dar más detalles.

El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme.… pic.twitter.com/faEI4PevUq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 31, 2024

Álvarez Máynez, sin embargo, dijo que no tenía ningún miedo y enfrentará “cualquier acusación que venga”. “Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades, porque estoy completamente convencido que, en mi caso particular, no hay nada que haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, ha sido el día más difícil de mi vida, con los días más complejos de mi vida”, completó. Pero, dijo, el PRI “no tiene límites”.

Por último, se dirigió directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, así como a otros priistas candidatos en la entidad. “Aquí estoy, ‘Alito’, Cienfuegos, Adrián de la Garza: de pie, de frente, con dignidad. Ustedes son unos verdaderos criminales, en toda la extensión de la palabra, y precisamente por combatirles a ustedes, por lograr una política que signifique otra cosa distinta a lo que representan ustedes, aquí estoy. No van a poder, porque a nosotros nos definen cosas muy distintas. La guerra sucia arreciará en los próximos días”, finalizó el emecista.

Ya Máynez había acusado al llamado frente opositor (PRI-PAN-PRD) de lucrar políticamente con la tragedia ocurrida durante su mitin en San Pedro, Nuevo León, que dejó nueve muertos y decenas de heridos; reprochó que minutos después de la caída del templete, mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores de rescate, usuarios de redes sociales criticaran el que él haya estado vivo.

El candidato de MC aseguró que las tragedias sirven para conocer lo mejor y lo peor de los seres humanos, como paramédicos, enfermeras y médicos. “No importa lo doloroso que sea, una oportunidad para exhibir su verdadero rostro. A ellos también estoy aquí para darles un mensaje”, sostuvo.

La semana pasada, Laura Ballesteros Mancilla, coordinadora de campaña de Máynez, compartió un mensaje para informar que sería sometida a una cirugía por la doble fractura de tobillo que sufrió durante la caída del templete durante el mitin mencionado.

En su narración, Ballesteros destacó cómo fue que Álvarez Máynez intentó ayudarla previo a desplomarse el escenario, contrario a lo que señalaron los usuarios al criticar que el candidado emecista dejó a sus compañeros y simpatizantes atrás para resguardar su vida.