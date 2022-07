Morenistas: No confundan lo “gordo con lo parido”

Este domingo 31 de julio, la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) promoverá dos ejes fundamentales en torno a las elecciones electorales en ciernes del Estado de México y Coahuila y, desde luego, a la revocación de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en lo que resta de su sexenio.

El primero es reestructurar las dirigencias estatales de Morena y sus afiliados y, la segunda, consolidar los consejeros electorales de los distritos de la república con el apoyo de los ciudadanos y militantes.

Mario Delgado, presidente de Morena, dijo a Sin Embargo que revisarán los “acarreos de votantes”, e “irregularidades” registradas en distintos puntos del país, para elegir a sus “nuevos consejeros estatales”. “Morena tiene que ser una participación libre, democrática, y que la gente decida quienes van a ser los dirigentes”. Aseguró que “cuentan con 42 mil 583 registros efectivos de congresistas que serán votados y estimó hasta un millón de militantes.”, lo que cuantitativamente es muy relevante ya que en 2020 contaba con la cuarta parte de 278 mil 332 militantes.

Después de las Asambleas distritales celebradas este domingo, Morena realizará la elección de los comités ejecutivos estatales el 13 y 14 de agosto, que, en el caso de Chihuahua, se tiene previsto elegir a una mujer como presidenta estatal de Morena.

¿Cuál es el origen de Morena? Fue creado el 2 de octubre de 2011 fundamentalmente por la Asociación Civil y algunos militantes de ex partidos de la izquierda que se sumaron a Andrés López Obrador en la campaña presidencial de las elecciones federales de 2012.

El 9 de julio de 2014, el INE, emitió la resolución que le otorgó su registro como partido político nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto de 2014.

Morena más que un partido, es un Movimiento que busca la transformación de nuestra realidad con normas democráticas. Hace política de frente y cara a los ciudadanos, por más que los integrantes afiliados de partidos de la izquierda nefasta, como los “Chuchos” del PRD, lo calumnian y lo infunden, desde que se retiró de ese partido del cual fue Presidente.

No entienden ellos y su coalición con el PAN y el PRI “Va por México”, que los principios fundamentales de Morena que AMLO fundó, son: “No robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. Les agrede sobremanera el cambio verdadero del país que fomenta el Presidente como una vocación de servicio, no de servirse; como un trabajo en favor de la colectividad de los ciudadanos y sus políticas sociales.

Les enfurece que los jóvenes tengan acceso a la educación, a la cultura y al empleo; que todos los mayores tengan una auténtica pensión alimentaria; que renazca el campo, se restauren y protejan los bosques y los recursos naturales.

AMLO promovió al asumir su mandato presidencial, el Proyecto del Programa de Morena, para consolidar la 4ta Transformación que garantice al pueblo, una vida digna, con derechos plenos; para que se ejerza la justicia y la igualdad social y se ponga freno a la exclusión y los privilegios de los magnates. Se los describo sumariamente:

1) Fomentar la Revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario por una nueva corriente social y humanista.

2) Impulsar la ética republicana en contra la Corrupción y la Impunidad.

3) Consolidar la democracia al servicio del pueblo y de la Nación, en contra del autoritarismo.

4) Defender la Soberanía Nacional y la Independencia, no el entreguismo a las relaciones socioeconómicas y políticas de las naciones hegemónicas neoliberales.

5) Impulsar una Nación Pluricultural y respeto a los pueblos indígenas.

6) Establecer medios públicos, en manos de la sociedad para garantizar el derecho a la información; garantizar el acceso universal a la Internet a todas las entidades, como un derecho humano.

7) Crear un nuevo Modelo económico ante la crisis económica mundial y el fracaso del modelo Neoliberal, que ponga freno a la decadencia y garantice el Bienestar Social y preserve y restaure los recursos naturales y mejore el medio ambiente y, también el nivel de vida de la gente, que es el indicador principal de una economía productiva, NO especulativa; que acabe con los privilegios fiscales; que reanime al campo y la agricultura y recupere la Soberanía Alimentaria.

8) Cumplir y ampliar los Derechos Sociales en contra de la desigualdad y la injusticia.

9) Consolidar el respeto a los Derechos Humanos de todos los mexicanos y poner freno a la violencia de la sociedad.

10) Fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país mediante el rescate de los cultivos del campo y la depredación de los recursos naturales.

Veremos y diremos, si Morena pone más énfasis a la democracia participativa que a la representativa.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.