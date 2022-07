Chivas sigue sin ganar en Torneo Apertura 2022: falla penal y empata 0-0 ante Pachuca

AS MÉXICO

Chivas no pudo superar a un rival que jugó más de medio tiempo con un futbolista menos y sigue sin ganar en el Torneo Apertura 2022.

Por César Huerta

Ciudad de México, 31 de julio (As México).- La crisis no parece tener fin. Cuatro partidos en casa: ni un solo gol. Seis encuentros en el Torneo Apertura 2022: ni una sola victoria. Con cinco puntos de 18 posibles, Chivas se hunde en la parte baja de la clasificación. El sábado, no ha podido con un rival disminuido por una expulsión desde el primer tiempo. Alexis Vega incluso falla un penal. Y al final, un insípido 0-0 frente al Pachuca.

Guadalajara llega a su casa con la exigencia de ganar por primera vez en el certamen. La presión está a tope. Ricardo Cadena hace tres modificaciones de inicio. Pero es Pachuca el que avisa primero. Al minuto siete, de fuera del área, Víctor Guzmán suelta zurdazo raso que supera el lance de Miguel Jiménez y se va por un lado.

El Rebaño Sagrado responde al ‘15. Pelota profunda para Roberto Alvarado, que controla de pecho dentro del área y saca un disparo que tapa el guardameta Oscar Ustari. Pachuca no deja de dar sensación de peligro. Nicolás Ibáñez recibe fuera del área y en el mismo movimiento, gira para quedar de frente al arco. Da vuelo a la zurda con un disparo potente qué pasa a centímetros del travesaño, al ‘26.

Y el balón no entró 😖 Otro empate en casa. pic.twitter.com/umDQjBgSOs — CHIVAS (@Chivas) July 31, 2022

Ambos equipos insisten. Desde la derecha, acelera Alan Mozo. Lanza un centro que nadie remata y sigue de largo hasta segundo poste, donde Carlos Cisneros patea de zurda, como viene, desviado del arco, al ‘31. Siete minutos después, Luis Chávez cobra un tiro libre por el corredor derecho del área, pegado a la línea de banda. Aunque no tiene ángulo, impacta directo y Miguel Jiménez reacciona para desviar a tiro de esquina.

El encuentro cambia radicalmente cerca del final de la primera parte. Sebastián Pérez Bouquet puntea el balón antes que su rival y amenaza con escapar. Oscar Murillo deja la pierna arriba. Impacta al rojiblanco. El árbitro le muestra la tarjeta roja. Al minuto ‘41, el cuadro visitante se queda con un futbolista menos y así el panorama se le complica.

Para el complemento, Guadalajara tiene todo a favor para buscar su primer gol en cuatro partidos como local y su primera victoria del Apertura 2022. Asume la responsabilidad de ir al frente. Al ‘61, Alexis Vega patea un tiro libre lejano. Supera a la barrera, pero no baja a tiempo. El esférico se va por encima del travesaño. Más tarde, Santiago Ormeño cabecea desviado un tiro de esquina, al ‘67.

Después Roberto Alvarado prende una volea dentro del área y pega en la mano de Mauricio Isais. El árbitro no la ve de primera, pero le llaman del VAR para ver las repeticiones. La imagen no deja duda: penal para Chivas. Alexis Vega se para frente al manchón. Toma impulso. Patea con fuerza. Revienta el travesaño. Perdona al ‘74 y el Rebaño Sagrado sigue sin anotar en cuatro partidos como local.

Guadalajara todavía va al frente. Al ‘75, Alexis Vega mide un balón elevado, espera que baje y conecta machucado. Oscar Ustari desvía a tiro de esquina. Pese a tener un jugador menos, los Tuzos todavía se dan tiempo de generar peligro. Al minuto 81, Luis Chávez cobra un tiro libre, por encima de la barrera, con potencia. Miguel Jiménez desvía a tiro de esquina.

En los minutos finales, el Pachuca da mayor sensación de peligro, pero Miguel Jiménez evita una catástrofe peor. Los aficionados entonan cánticos en contra de Amaury Vergara. La presión sigue en aumento. La crisis es cada vez más severa y no se le ve fin. Con cinco puntos de 18 posibles y sin conocer la victoria después de seis jornadas, Chivas se hunde en la zona baja.

