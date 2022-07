Max Verstappen triunfa en el GP de Hungría; “Checo” Pérez remonta y termina quinto

-Información en desarrollo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, tras completar una excelente remontada y aprovechar otra esperpéntica estrategia de Ferrari que impidió a sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz luchar por el triunfo, quedando fuera del podio, mientras que Fernando Alonso (Alpine) amarró el octavo puesto.

“Mad Max”, que aumenta su distancia sobre Leclerc en la lucha por el título, fue el dominador de la carrera desde el último tercio de la misma, cuando triunfó tras tres vueltas de locura, en las que incluso hizo un trompo, mientras que el monegasco se vio perjudicado por poner neumáticos duros, que no había funcionado en este trazado, en su segunda parada, lo que le obligó a hacer un tercer pit-stop y colocar blandos.

Ferrari, los grandes perjudicados del fin de semana, vivió una nueva pesadilla, ya que acabaron haciendo cuarto (Sainz) y sexto (Leclerc) en un circuito en el que estaban destinados a vencer y hacer un doblete. Tristeza y frustración para la escudería italiana, todo lo contrario que Mercedes, que celebra por segundo GP consecutivo un nuevo doblete en el podio, con Hamilton y Russell, segundo y tercero, respectivamente. El español Fernando Alonso se tuvo que conformar con un conservador octavo puesto.

