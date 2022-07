Biden da positivo a COVID por segundo día consecutivo; sigue sin desarrollar síntomas

Por Josh Boak

WASHINGTON (AP) — El Presidente estadounidense Joe Biden dio positivo al COVID-19 por segundo día consecutivo, en lo que parece ser un inusual caso de “rebrote” luego de recibir un tratamiento médico con un medicamento antiviral.

En una carta informando el resultado positivo, el doctor Kevin O’Connor, el médico de la Casa Blanca, dijo el domingo que el presidente “sigue sintiéndose bien” y seguirá trabajando desde la residencia presidencial mientras continúa aislado.

Biden arrojó un resultado positivo el sábado, por lo que tuvo que cancelar sus viajes y eventos mientras se aísla durante al menos cinco días, en conformidad con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

