Las internas de Morena generan fuertes críticas. Algunos creen que fue un “cochinero”

Las asambleas de julio y agosto permitirán renovar los Comités Ejecutivos Estatales, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, así como adecuar los documentos básicos del partido. Ante las “irregularidades”, Delgado aseguró que tenían contempladas 11 de ellas a lo largo del país.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Tras unas concurridas votaciones ayer en la Ciudad de México, no exentas de anomalías, los 29 centros de votación para elegir congresistas nacionales de Morena en la ciudad mostraron este día las lonas con los resultados, a excepción de la casilla del distrito 8 en la Alcaldía Cuauhtémoc, al centro de la capital, donde los simpatizantes pasaron la noche en vela vigilando el conteo hasta que poco antes del mediodía se llegó al acuerdo ya con presencia del presidente de Morena CdMx, Tomás Pliego.

Ayer se celebraron las asambleas distritales con elecciones rumbo al III Congreso nacional del partido en 20 entidades, incluyendo la CdMx, y este domingo se realizaron en las 12 restantes como Jalisco y Estado de México, donde los militantes señalaron acarreo. El dirigente nacional Mario Delgado aseguró que en los distritos donde se compruebe acarreo, mapacheo o quema de urnas, la votación se repetirá.

“No vamos a permitir las prácticas de otros partidos, el acarreo, la compra de votos o la simulación. Donde encontremos pruebas de que se haya hecho, se anularía la votación del distrito”, aseguró ayer Delgado tras votar en su distrito de la Alcaldía Iztacalco y reconocer irregularidades en Tehuacán, Puebla.

Este domingo repitió la posibilidad de anular en algunos distritos y precisó que ayer se instalaron 345 centros de votación, de los cuales solamente en 11 hubo algún tipo de incidente. Mismos que, dijo, fueron “provocados por personas ajenas a nuestro movimiento”.

Las asambleas de julio y agosto permitirán renovar los Comités Ejecutivos Estatales, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, así como adecuar los documentos básicos del partido.

CONTRA MAPACHEO DE PRD

Mientras la lona de resultados en la mega plaza de la Alcaldía Iztapalapa ya lucía sobre el suelo donde infantes jugaban este domingo con carros automáticos, minutos antes del mediodía la casilla frente a la plaza de las Tres Culturas, en Cuauhtémoc, seguía sin cerrar.

“Hubo muchas inconsistencias”, dijo Brenda, una de las diversas candidatas para congresista para el distrito 8.

En una elección interna con convocatoria abierta para todos los militantes, donde hubo boleta en blanco sin coordinación con el INE, la morenista comentó que no se respetó el nombre completo de los candidatos o “hubo muchos revueltos”. En una palabra, según dijo el simpatizante Carlos: “un cochinero”. El acarreo, aseveró, era evidente.

La casilla cerró ayer a las 17:00 horas, como el resto de los distritos, pero el conteo comenzó hasta las ocho de la noche “ya tarde, no luego luego”. Hasta el mediodía, los militantes terminaron de recontar y colgar la lona con los resultados.

“Los conteos toman tiempo porque hay transparencia total, se contaron frente a quienes se registraron como candidatos”, justificó sobre la demora Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México presente este día en esa casilla.

Sobre las irregularidades señaladas en la Ciudad, como intentos de meterse a la fila y empujones en Iztacalco, donde votó el dirigente nacional Mario Delgado, dijo que se encuentran revisando documentos, actas, testimonios y videos de las quejas sobre las incidencias en la jornada electoral.

Y contra las prácticas de acarreo, fue directo contra un partido en particular: “Algunos mapaches, algunos que hundieron al PRD, que acabaron con el PRD, porque esas mismas prácticas las implementaron dentro del partido, (no dejaremos) que se vengan a Morena; no son bienvenidos”, afirmó.

Y amagó con que serán expulsados del partido guinda si la Comisión Nacional de Honestidad avala que violaron los estatutos con esas movilizaciones de estructura y coacción del voto.

Por el contrario, el Canciller Marcelo Ebrard -una de las corcholatas para 2024- se afilió a Morena al ser uno de los requisitos para elegir congresista nacional.

“Participando esta mañana en la votación convocada por nuestro movimiento para que el pueblo decida. Avanzamos”, comentó en un mensaje de sus redes sociales acompañado de una fotografía durante su votación en la Alcaldía Cuauhtémoc.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, compartió un video formada en la fila para ejercer su voto. “Mi voto fue por la democracia”, aseveró.

Desde Naucalpan, Estado de México, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado celebró la participación de más de dos millones de morenistas este fin de semana. El fundador, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo de gira por el sureste para supervisar las obras del Tren Maya. El martes se prevé una rueda de prensa sobre los resultados rumbo al III Congreso nacional de septiembre.

“En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y se pueden llegar a hasta anular las votaciones en esos distritos”, reiteró Delgado.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.