Santos sale del fondo de la tabla y hunde a bicampeón Atlas tras ganarle 1-0 de local

Atlas sufrió este domingo su cuarta derrota en seis partidos y, con escasos cuatro puntos, se ubica en el puesto 16 de 18 en la clasificación.

Por César Huerta

Torreón, 31 de julio (As México).– El bicampeón del futbol mexicano no encuentra el camino correcto. Quizá las luces de alarma no se encienden, pues el crédito es mucho, después de conquistar dos títulos consecutivos. Pero los números son malos. Atlas ha sufrido este domingo su cuarta derrota en seis partidos del Torneo Apertura 2022. Esta vez por 1-0 en casa de Santos Laguna. Con cuatro puntos de 18 posibles, se hunde en el puesto 15 de la tabla.

De arranque, los Zorros toman la iniciativa. Luis Reyes desde la izquierda lanza un servicio al área, donde Julián Quiñones baja la redonda, buscando a Ozziel Herrera. En el área chica, se le adelanta Félix Torres para puntearle el balón. Lo hace con dirección al arco y exige la brava reacción de su propio arquero, Carlos Acevedo. Se salva Santos apenas al 3′.

El segundo aviso rojinegro nace de un saque de banda. Desde la izquierda, Luis Reyes pone la pelota con las manos en el área. Julio Furch hace gala de una de sus principales virtudes, al controlar de espalda y aguantar la redonda. Toca enseguida hacia atrás, a la llegada de Jeremy Márquez. De frente al arco, suelte el disparo potente, pero por encima del travesaño, al 16′.

Santos responde enseguida. Juan Brunetta de lejos, disparo raso que Camilo Vargas captura tendiéndose a su derecha, al 19′. Se necesita mucho más que eso para hacerle daño al colombiano. Un minuto más tarde, es Carlos Orrantia quien suelta la pierna izquierda, desde fuera del área. El guardameta no llega a la pelota, pero se va por un costado.

Antes de culminar la primera parte, llega una mala noticia para el bicampeón Atlas. Aldo Rocha se va lesionado. Sufre una molestia muscular y no puede continuar en el terreno de juego, al 37′. Su lugar lo toma Edyairth Ortega. Duro golpe para los Zorros, que pierden al pilar de su medio campo. Al descanso se van sin goles en el marcador.

En el arranque el complemento, Santos Laguna avisa su intención de llevarse el partido en casa. Juan Brunetta hace una buena jugada individual dentro el área. Tras un amague, se perfila para soltar un zurdazo desviado, al 47′. Pero los Zorros también están necesitados de un resultado positivo, así que van al frente. Julio Furch gana por arriba, pero remata desviado.

La más clara para los Rojinegros se presenta muy poco después. Alberto Ocejo hace una estupenda jugada por derecha y filtra para Edison Flores. al encarar a Carlos Acevedo, el peruano toca con inteligencia hacia el centro. Julián Quiñones tiene el arco de frente y sin portero. Pero su remate es desviado por la barrida de Carlos Orrantia y se va por un lado, al 55′.

Perdona el Atlas y en el futbol es por lo general cobra factura. Diego Medina, recién ingresado al encuentro, hace la individual por derecha y mete un centro raso al área. El rojinegro Edyairth Ortega aparece para cortar. Pero le falta decisión. Deja el esférico suelto en zona de peligro. Juan Brunetta aprovecha, entra a toda velocidad y define cruzado, para el 1-0, al 59′.

El golpe anímico es fuerte para los Zorros, que no logran reaccionar. El conjunto lagunero gana confianza a partir e la anotación. Se ordena bien sobre el terreno de juego y aguanta con inteligencia el transcurrir del reloj. El silbatazo final decreta la victoria del “hermano mayor” en este duelo entre equipos propiedad de Grupo Orlegi.

Atlas, actual bicampeón del futbol mexicano, suma ya cuatro derrotas en seis partidos. Suma apenas cuatro puntos de 18 posibles y con eso se ubica en el puesto 16 del Torneo Apertura 2022, sólo por arriba de Mazatlán y Querétaro. Santos Laguna, por su parte, acumula ahora siete unidades y asciende al décimo lugar de la tabla.

