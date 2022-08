VIDEO y FOTOS: Medusa brillante y rara es vista en aguas profundas de Baja California

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– Una medusa rara y brillante, conocida como la medusa “de los fuegos artificiales”, fue vista en las aguas profundas de Baja California, en el archipiélago de Revillagigedo, hallada por el fideicomiso para la exploración de los océanos conocido como “Nautilus Live”.

A spectacular sight 1225m (4019 ft) beneath the waves off Baja California as EVNautilus encounter the amazing Halitrephes maasi jelly. pic.twitter.com/lKK2yClgAu

