El amor propio inspira a “Completa”, el más reciente sencillo de Ms. Ambar

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- “Yo estoy muy bien y desde hace rato, estoy vibrando alto”, dicta uno de los versos de “Completa”, el más reciente sencillo de Ms. Ambar, en el que la artista enaltece al amor propio.

“Yo creo que es mi canción más personal. Siempre digo que mis canciones realmente son historias de personas cercanas o ideas que de repente me vienen, pero esta canción creo que describe el mood en el que he estado en estos últimos meses, en los que he trabajado en mí, en los que he ido creciendo y conociéndome más”, expresó en entrevista para SinEmbargo la cantautora mexicana.