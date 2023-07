AMLO enviará iniciativa para conmemorar un día el trato humano y justo a los animales

El mandatario también mencionó que está a favor de que ese día las personas salgan a manifestarse contra el maltrato animal.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió esta mañana a enviar al Congreso una iniciativa de Ley para que haya un día que conmemore los derechos de los animales.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que la iniciativa surgió como una petición para que se hiciera una reflexión sobre el trato justo que se debe dar a los animales, así como para tomar conciencia de que no se les puede maltratar tampoco.

“Yo estoy de acuerdo y sí vamos a dar una respuesta a la petición para que se recuerde que haya un día dedicado al trato humano, trato justo a los animales. Creo que sí tenemos que seguir haciendo conciencia en que no se debe de maltratar a los animales”, dijo.

“Me comprometo a enviar la iniciativa al Congreso”, aseguró.

Asimismo, señaló que estaba de acuerdo con que ese día se manifiesten todas las personas que defienden a los animales, tal y como se realizó el pasado 25 de junio en la Ciudad de México, donde miles de personas alzaron la voz contra el maltrato animal.

“Estoy de acuerdo con eso y también en que haya un día para que se manifiesten todos los que defienden a los animales, como se hizo en la marcha de hace unos días y que quede establecido en la legislación”.

El pasado 25 de junio, miles de personas se agruparon para exigir a las autoridades que el maltrato animal esté legislado y que no haya impunidad ante los delitos, así como para crear conciencia acerca del cotidiano maltrato animal que existe en el país, no sólo con los animales que se encuentran en condición de abandono, sino también como aquellos que son explotados por las industrias alimenticias para el consumo humano.

La marcha convocante se pintó de naranja, ya que el color representa la postura contra la crueldad y maltrato animal.

Asimismo, las y los miles de manifestantes pidieron una Ley general de protección animal que reforme los artículos 4 y 73 constitucionales, pues argumentan que los animales “no son objetos, son seres sintientes”.

Hasta ahora, 31 de los 32 estados del país han tipificado el maltrato animal como delito. Si bien es un gran avance, aún hay una deuda muy grande hacia los animales utilizados dentro de la industria cárnica.

Sólo Jalisco, Puebla e Hidalgo han cambiado su código penal para incluir protección a los animales matados para consumo y sancionar la matanza de éstos sin aturdimiento.

El estado pendiente, al que le había faltado la voluntad política para proteger a todos los animales, incluyendo por supuesto a los animales en granja, es Chiapas. Esta es la única entidad de la República Mexicana que no castiga el maltrato animal, es decir, en Chiapas no es considerado como un delito dentro de su código penal, por lo que cualquier acto de crueldad o maltrato a un animal que suceda en ese estado, no puede denunciarse ante las autoridades para que sea castigado.