El telescopio Euclid revela las PRIMERAS IMÁGENES para descifrar el “universo oscuro”

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), “los dos instrumentos de Euclid han capturado sus primeras imágenes de prueba”. “Los fascinantes resultados indican que el telescopio espacial logrará los objetivos científicos para los que ha sido diseñado, y posiblemente mucho más”, celebró.

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS).- Los dos instrumentos del telescopio espacial Euclid de la ESA han capturado sus primeras imágenes de prueba, confirmando que, como poco, lograrán los objetivos científicos para los que se ha diseñado.

Este telescopio fue lanzado al espacio el 1 de julio con la misión de crear un mapa 3D más grande y preciso del Universo, y conocer cómo eran las galaxias hace 10 mil millones de años.

Although not yet fully calibrated, @ESA_Euclid delivers stunning first test images 👏 The mesmerising results indicate that #ESAEuclid will achieve the scientific goals that it has been designed for – and possibly much more. 👉https://t.co/ef29ZjHvaB pic.twitter.com/60gfB48p5K — ESA Science (@esascience) July 31, 2023

El instrumento VISible de Euclid (VIS) tomará imágenes súper nítidas de miles de millones de galaxias para medir sus formas. Mirando de cerca su primera imagen, se puede vislumbrar su potencial; mientras que algunas galaxias son muy fáciles de detectar, muchas más son manchas borrosas escondidas entre las estrellas, que esperan ser descubiertas por Euclid en el futuro. Aunque la imagen está llena de detalles, el área del cielo que cubre en realidad es sólo una cuarta parte del ancho y la altura de la Luna llena.

Según la ESA, la imagen es aún más especial si se tiene en cuenta que el equipo de Euclid se asustó cuando encendió el instrumento por primera vez: captaron un patrón inesperado de luz que contaminó las imágenes. Las investigaciones de seguimiento indicaron que parte de la luz del sol se filtraba hacia la nave espacial, probablemente a través de un pequeño espacio. Al girar a Euclid, el equipo se dio cuenta de que esta luz sólo se detecta en orientaciones específicas, por lo que al evitar ciertos ángulos, VIS podrá cumplir su misión. Esta imagen fue tomada en una orientación donde la luz del sol no era un problema.

The #VIS image is full of detail, yet the area of sky that it covers is only about a quarter of the width & height of the full Moon. Many galaxies are fuzzy blobs hidden amongst the stars, waiting to be unveiled by #ESAEuclid in the future 🕵️🔎 pic.twitter.com/ribpqPmADu — ESA's Euclid mission (@ESA_Euclid) July 31, 2023

By combining #NISP distance information with #VIS galaxy shape measurements we will be able to map ✅ how galaxies are distributed throughout the Universe

✅ how this distribution changes over time This 3D map will teach us about #DarkMatter & #DarkEnergy pic.twitter.com/xT09dHyhgr — ESA's Euclid mission (@ESA_Euclid) July 31, 2023

El espectrómetro y fotómetro de infrarrojo cercano (NISP) de Euclid tiene una doble función: obtener imágenes de las galaxias en luz infrarroja y medir la cantidad de luz que emiten las galaxias en varias longitudes de onda. Este segundo rol nos permite calcular directamente qué tan lejos está cada galaxia.

Al combinar la información de distancia con la de las formas de las galaxias medidas por VIS, se podrá mapear cómo se distribuyen las galaxias en todo el Universo y cómo cambia esta distribución con el tiempo. En última instancia, este mapa 3D nos enseñará sobre la materia oscura y la energía oscura.

These snapshots are early test images, taken to check the instruments and review how the spacecraft can be further tweaked & refined. Stay tuned for the early release observations later this autumn, when the #DarkUniverse 🕵️ detective truly begins its mission. pic.twitter.com/afoRqd2Ufc — ESA's Euclid mission (@ESA_Euclid) July 31, 2023

En otra imagen, antes de llegar al detector NISP, la luz del telescopio de Euclid ha pasado a través de un filtro que mide el brillo en una longitud de onda infrarroja específica.

En esta segunda imagen, la luz del telescopio de Euclid había pasado a través de un “grisma” antes de llegar al detector. Este dispositivo divide la luz de cada estrella y galaxia por longitud de onda, por lo que cada rayo de luz vertical en la imagen es una estrella o galaxia. Esta forma especial de mirar el Universo nos permite determinar de qué está hecha cada galaxia, lo que nos permite evaluar su distancia a la Tierra.

