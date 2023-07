Trump afianza su candidatura y planea no ir al debate republicano. ¿Para qué?, dice

Por Meg Kinnard

Columbia, Carolina del Sur, EU, 31 de julio (AP) — A menos de un mes para el primer debate presidencial republicano de la campaña electoral de 2024 en Estados Unidos, siete aspirantes afirman tener los requisitos para ganarse un lugar en el escenario en Milwaukee.

Pero eso también significa que a casi la mitad del extenso campo republicano se le acaba el tiempo.

Para calificar para el debate del 23 de agosto, los aspirantes debían cumplir con los requisitos de encuestas y donadores establecidos por el Comité Nacional Republicano: tener al menos uno por ciento de apoyo en tres encuestas nacionales importantes o una combinación de encuestas nacionales y estatales anticipadas, entre el 1 de julio y 21 de agosto, así como un mínimo de 40 mil donantes, con 200 en 20 o más estados.

A continuación, se ofrece un vistazo sobre quién está adentro, quién está (quizás) fuera y quién aún busca lograrlo:

LOS CALIFICADOS

DONALD TRUMP

El actual favorito cumplió hace mucho tiempo con los umbrales de encuestas y donadores. Pero está considerando boicotear el debate y realizar un evento por su cuenta.

Sus asesores de campaña han dicho que el expresidente aún no ha tomado una decisión final sobre el debate. Uno de ellos señaló que “está bastante claro”, según las declaraciones públicas y privadas de Trump, que es poco probable que aparezca con los otros candidatos.

Mientras tanto, los asesores han discutido una posible programación alternativa si Trump opta por un evento rival. Una opción que Trump ha planteado es una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ahora tiene un programa en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

RON DESANTIS

El Gobernador de Florida es considerado desde hace tiempo como el principal rival de Trump, terminando en un distante segundo lugar en una serie de encuestas en estados de votación anticipada, así como en sondeos nacionales, y recaudando una cantidad impresionante de dinero.

Pero en las últimas semanas, la campaña de DeSantis ha batallado para estar al nivel de las expectativas que le esperaban cuando entró a la contienda. Despidió a más de un tercio de su personal cuando informes federales mostraron que su campaña estaba gastando dinero en efectivo a un ritmo insostenible.

Si Trump se ausenta, DeSantis podría ser el objetivo principal en el escenario del debate.

Kicking off our Great American Comeback Tour in the GREAT state of Iowa!

Florida and Iowa have led the way in the fight for our way of life — and I’m running for president to take that fight to the White House.

We are building a movement to restore America. This is what it… pic.twitter.com/QAUrzf3LlJ

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 31, 2023